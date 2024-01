Park Eun Bin Merilis Album Single Digital Berjudul Present

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Eun Bin merilis album single digital pada, Kamis 4 Januari 2024. Album berjudul Present itu merupakan hadiah yang disiapkan Park Eun Bin untuk penggemarnya. Terutama yang sudah mendukungnya dalam darama Castaway Diva.

Album Present berisi tiga lagu. Pertama berjudul Do-Re-Mi-Fa yang menggabungkan suara drum yang mencolok, suara gitar yang kuat, dan piano yang ceria. Liriknya mengandung pesan positif tentang bergerak menuju masa depan dan impian. Dengan suara energik Park Eun Bin, membuat pendengar merasakan harapan di hatinya.

Lagu kedua berjudul Into The Light, yang bergenre pop elektronik bertempo sedang. Dan terakhir berjudul Now, menunjukkan ekspresi canggih dan suara murni Park Eun Bin. Album ini diproduseri Tyvian, yang merupakan produser soundtrack Castaway Diva, Dr, Ba$, Toxic, dan sutradara Ahn juga berpartisipasi dalam album tersebut.

Menurut keterangan agensi Park Eun Bin, Namoo Actors, album single digital akan dirilis menjelang konser penggemar. "Lagu-lagu baru ini akan ditampilkan secara langsung untuk pertama kalinya di konser penggemar, jadi silakan lihat menantikannya," kata agensi itu.

Hadiah untuk penggemar

Park Eun Bin juga mengumumkan peluncuran album single digitalnya itu di laman Instagram-nya. Dia mengunggah foto dirinya dalam balutan dress bernuansa ivory, sambil memegang pita raksasa di atas kepalanya. Seolah dia menjadi hadiah, seperti nama albumnya.

"Terima kasih Castaway Diva, saya bisa merekam lagu yang berharga yang tidak akan pernah saya lupakan. Sebagai hadiah saya akan memberikan musik yang bagus yang belum pernah saya tunjukka sebelumnya. Sebagai Mokha saya harap kalian dapat menerima hadiah yang disiapkan Parl Eun Bin," tulisnya dalam keterangan foto itu.

Tentang Castaway Diva

Park Eun Bin beperan sebagai calon penyanyi bernama Seo Mok Ha, dalam drama Castaway Diva. Dia mendapat ulasan postif dari drama tersebut. Wanita berusia 31 tahun itu dinilai dapat menyampaikan emosi karakter yang diperankan dengan baik.

Selain itu dia menyanyikan sendiri lagu-lagu dalam drama itu. Hal ini menarik banyak perhatian penggemar, bahwa dia berhasil menunjukkan bakat tersenmbunyi kepada penggemar.

Sebagai balasan atas dukungan yang diberikan untuk Park Eun Bn, dia akan menyapa penggemarnya langsung di konser Park Eun Bin yang bertajuk Eunbin Note: DIVA akan diadakan di Olympic Hall di Olympic Park selama dua hari, 6 Janauri 2024 pukul 18.00 dan 7 Januari 2024 pukul o4.00

IMBC | NAVER

