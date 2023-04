7 Drakor Tentang Ayah, Penuh Perjuangan dan Haru

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor selalu memiliki berbagai kisah menarik untuk disajikan kepada para penonton setianya. Dari banyaknya cerita yang bisa diangkat, drakor tentang ayah kerap menyita perhatian karena kisahnya yang tak biasa. Tak hanya seru, drama tentang perjuangan seorang ayah juga memiliki banyak pesan penting yang bisa diambil oleh penonton.

Selain mengandung pesan yang mendalam, drama korea dengan tema ayah juga kerap memiliki cerita yang menyentuh hati hingga membuat para penontonnya terharu. Lantas, apa saja drama Korea yang bercerita tentang perjuangan seorang ayah? Berikut beberapa rekomendasinya.

1. Revolutionary Sisters (2021)

Drakor tentang ayah yang pertama adalah Revolutionary Sisters. Drama ini bercerita tentang tiga saudara perempuan yang selalu menyalahkan ayah mereka karena dinilai telah menyakiti hati sang ibunda. Ketiga saudara tersebut adalah Lee Gwang Nam, Lee Gwang Sik, dan Lee Gwang Tae.

Karena suatu masalah, kedua orang tua mereka pun bercerai. Namun, saat proses perceraian sedang berlangsung, sang ibu justru ditemukan telah terbunuh secara misterius. Akhirnya, ayah dan ketiga anak perempuan tersebut pun dicurigai sebagai tersangka utama.

2. 18 Again (2020)

Drama 18 Again ini bercerita tentang seorang ayah bernama Hong Dae Young yang sedang menjalani proses perceraian dengan sang istri. Keduanya menikah di usia muda sehingga Dae Young harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga kecilnya di tengah kesulitan ekonomi. Saat proses perceraian berlangsung, tiba-tiba tubuh Dae Young berubah menjadi anak berumur 18 tahun. Hal ini pun digunakan Dae Young untuk memperbaiki kesalahannya kepada istri dan anaknya.

3. Innocent Defendant (2017)

Innocent Defendant. Foto: Wikipedia.

Innocent Defendant adalah drakor bergenre thriller misteri yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah bernama Park Jung Woo. Suatu hari, dia ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan secara tiba-tiba setelah bangun dari tidurnya. Hal yang mengejutkan bagi Jung Woo adalah korban pembunuhan tersebut ternyata istri dan anaknya. Setelah kehilangan orang yang disayanginya itu, Jung Woo pun bertekad untuk mengungkapkan kisah fakta sebenarnya.

4. My Fair Lady (2016)

Dikenal juga dengan judul Oh My Geum Bi, My Fair Lady bercerita tentang seorang anak berusia 8 tahun bernama Yoo Geum Bi yang menderita penyakit metabolik Niemann-Pick. Geum Bi yang tinggal sendirian pun mencari sang ayah untuk kembali tinggal bersama. Suatu hari, dia bertemu dengan Mo Hwi Cheol yang diyakini sebagai ayah kandungnya.

5. Entertainer (2016)

Drakor tentang ayah yang selanjutnya adalah Entertainer. Drama ini bercerita tentang sosok ayah tunggal bernama Na Yeon Soo yang berjuang untuk mengurus anak. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi anak semata wayangnya, Chan Hae. Dia bahkan bekerja serabutan untuk mencari nafkah yang mempertemukannya dengan sang mantan kekasih.

6. Super Daddy Yeol (2015)

Super Daddy Yeol. Foto: Wikipedia.

Drama ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Han Yeol yang baru saja mengalami patah hati. Di sisi lain, mantan Han Yeol, Cha Mi Rae, kini tengah menderita kanker otak dan mengkhawatirkan masa depan sang anak. Akhirnya, Cha Mi Rae pun meminta Han Yeol untuk mengurus anaknya. Setelah menerima permintaan tersebut, Han Yeol pun berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk anak dari mantan kekasihnya tersebut.

7. What Happens to My Family (2014)

Drakor tentang ayah yang terakhir adalah What Happens to My Family. Drama ini bercerita tentang seorang ayah tunggal bernama Cha Soon Bong yang menjalankan bisnis toko di rumahnya. Dia memiliki tiga orang anak laki-laki yang sudah dewasa namun memiliki masalah hidup masing-masing. Suatu hari, dia divonis menderita penyakit mematikan dan memilih untuk menyembunyikan hal tersebut dari anak-anaknya.

RADEN PUTRI

