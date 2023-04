Sinopsis Drakor Doctor Cha, Mengejar Karier yang Tertunda

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Netflix berjudul Doctor Cha. Episode pertamanya telah tayang perdana di Netflix sejak 15 April 2023 dan saat ini telah berjalan empat episode.

Doctor Cha merupakan drama Korea terbaru 2023 yang dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, dan Min Woo Hyuk. Drama ini telah rilis di JTBC pada 15 April 2023, dan tayang setiap Sabtu dan Ahad pada pukul 22:30 di Netflix.

Sutradara Kim Dae Jin yang membesut drama Korea ini adapun Jung Yeo Rang bertanggung jawab atas penulisan skenario. Doctor Cha akan tayang dalam 16 episode dan rencananya berakhir pada Juni 2023 mendatang. Meski baru tayang empat episode, drakor ini sukses mencuri atensi penonton dan bahkan Doctor Cha menduduki peringkat kedua setelah drakor The Real Has Come yang berhasil mendapatkan rating nasional 23,1 persen yang telah dilansir dari Soompi. Hal ini menjadi rekor tertinggi sepanjang masa untuk serial drakor Doctor Cha. Simak sinopsis dan para pemain yang terlibat dalam drakor ini.

Sinopsis Doctor Cha

Drama ini mengisahkan tentang kehidupan seorang ibu yang terpaksa berhenti bekerja dan fokus pada pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan tersebut meliputi membersihkan rumah, memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak, serta melayani mertua. Semua anggota keluarganya sangat bergantung pada Doctor Cha, tetapi dia merasa tidak dihargai.

Dokter Cha menceritakan kisah Cha Jeong Suk (diperankan oleh Uhm Jung Hwa) yang menikah dengan seorang professor dan kepala ahli bedah bernama Seo In Ho (diperankan oleh Kim Byung Chul) di sebuah rumah sakit universitas. Anak pertamanya, Seo Jung Min, juga sedang melakukan praktik kerja di rumah sakit yang sama dengan sang ayah. Setelah menikah, Jeong Suk harus meninggalkan kariernya sebagai dokter dan menjadi ibu rumah tangga selama dua dekade pernikahannya. Di sisi lain, In-Ho adalah pria yang memiliki kepribadian kuat, peka, dan sangat teliti.

Cha Jeong Suk memutuskan untuk mengejar kembali mimpinya menjadi seorang dokter. Dia juga memilih untuk menempuh program residensi di rumah sakit yang sama dengan suami dan anaknya. Keputusan Jeong Suk itu ternyata memengaruhi kehidupan keluarganya. Kini, kedua anaknya harus membiasakan diri untuk membuat sarapan setiap pagi. Padahal, sebelumnya mereka sering mengabaikan sarapan yang telah disiapkan oleh ibu mereka. Selain itu, In-Ho juga mengalami perubahan besar. Dia sekarang harus menyiapkan kopi sendiri setiap pagi.

Perjuangan Doctor Cha untuk kembali ke dunia medis juga tidak mudah. Sudah lama dia tidak berpraktik sebagai dokter, sehingga dia harus menyesuaikan diri dengan kepemimpinan otoriter suaminya.

Pemain Doctor Cha

- Uhm Jung-Hwa berperan sebagai Cha Jeong-Suk

- Kim Byung-Chul berperan sebagai Seo In Ho

- Myung Se Bin berperan sebagai Choi Seung-Hi

- Min Wook-Hyuk berperan sebagai Roy Kim

- Song Ji-Ho sebagai Seo Jung Min

- Lee Seo-Yeon sebagai Seo I-Rang

- Park Jun-Keum sebagai Kwak Ae-Sim

- Kim Mi-Kyung sebagai Oh Deok Rye

- Park Sin-Un sebagai Jong-Su (eps 1)

- Seol Yu-Jin sebagai istri Jong-Su (ep.1)

- So A-Rin berperan sebagai Choi Eun-Seo

- Jo A-Ram berperan sebagai Jeon So-Ra

- Park Chul-Min sebagai Yoon Tae-Sik

- Kim Byung-Choon sebagai Lim Jong-Kwon

- Lim Hyun-Soo sebagai Lee Do-Gyum

- Kim Yea-Eun sebagai Moon Chae-Yoon

- Dan sederet artis lainnya

Demikian ulasan mengenai Doctor Cha. Gimana, kira-kira Anda tertarik menontonnya?

DWI LUCY SUSETIOWATI| SOOMPI

