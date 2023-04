3 Fakta Memikat Drama Korea The Good Bad Mother

TEMPO.CO, Jakarta - The Good Bad Mother drama Korea atau drakor terbaru yang tayang perdana pada Rabu, 26 April 2023. Mengutip Asianwiki, drama ini memiliki 14 episode. Apa saja keunikan drakor The Good Bad Mother?

1. Pemeran The Good Bad Mother

Drama Korea The Good Bad Mother diperankan oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Drama yang menceritakan kisah hubungan ibu dan anak ini dibintangi oleh Le Do Hyun sebagai Kang Ho (anak) dan Ra Mi Ran sebagai Young Soon (ibu).

Drama yang disutradarai oleh Sim Na-Yeon dan ditulis oleh Bae Se-Young ini juga dibintangi oleh sederet artis Korea Selatan lainnya, di antaranya Ahn Eun-Jin (Lee Mi-Joo), Yo In-Soo (Bang Sam-Sik), Choi Moo Sung (Song Woo Byeok), Jung Woong in (Oh Tae Soo), Kim Won Hae (kepala desa), Park Bo Kyung (istri kepala desa), Seo Yi Sook (Park Sung Ae), dan Kang Mal Geum (Jung Gum Ja).

2. Sinopsis

Mengutip IMDb, The Good Bad Mother berkisah tentang tentang seorang ibu, Young Soon, yang berjuang menemani putranya, Kang Ho, untuk menemukan jati diri karena amnesia setelah kecelakaan.

Young-Soon diceritakan sebagai seorang ibu tunggal yang mengelola peternakan babi. Dia membesarkan putranya, Kang-Ho sendirian. Young-Soon menganggap dirinya seorang ibu yang buruk dan ketat terhadap Kang-Ho, karena dia tak ingin anaknya itu menjadi seperti dirinya.

Ketika Kang-Ho dewasa, dia bekerja sebagai jaksa dan memiliki kepribadian berhati dingin. Saat mengejar kariernya dan menyimpan rahasianya sendiri, dia menolak ibunya. Suatu hari, Kang-Ho mengalami kecelakaan yang berakibat amnesia dan menjadi seperti anak kecil. Keadaan ini memaksa ia kembali ke kampung halaman bersama ibunya dan memulai perjalanan untuk memulihkan hubungan.

3. Alur cerita

Young Soon, yang harus kembali menjadi ibu ketika putranya, Kang Ho, yang telah dewasa mengalami kecelakaan dan secara tiba-tiba menjadi seperti anak kecil lagi. Alur cerita itu yang membuat The Good Bad Mother belakangan ramai diperbincangkan oleh para penggemar drakor.

