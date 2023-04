IU Akui Drama My Mister Jadi Titik Balik Karier Aktingnya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi solo sekaligus aktris Korea Selatan, IU sebut drama My Mister menjadi titik balik untuk karier aktingnya. Drama My Mister merupakan salah satu alasan untuknya mampu berakting dengan peran yang memiliki latar belakang kompleks.

My Mister Jadi Titik Balik Karier Akting IU

Selebritas asal Korea Selatan dengan nama asli Lee Ji Eun ini mengungkap bahwa drama My Mister memberikan dampak yang besar bagi dirinya. "Untuk saya, semua karakter tidak terlupakan. Namun, saya dapat mengatakan bahwa karakter Ji An yang berperan dalam drama My Mister membuat saya mampu untuk mengambil beragam jenis proyek," tuturnya saat ditemui The Korea Times, di sebuah Cafe di Seoul, Kamis, 20 April 2023.

Selain itu, sebelumnya pada konferensi pers film Dream yang dilangsungkan pada Kamis, 30 Maret 2023, IU pernah mengatakan bahwa My Mister yang dibintanginya bersama Lee Sun Kyun, juga membuatnya ingin memainkan peran yang lebih ringan. Hal ini yang membuatnya menerima tawaran film Dream sebelum masa pandemi.

"Saya menerima tawaran (film Dream) dan mulai syuting tiga tahun lalu. Setelah bermain karakter-karakter yang emosional di drama lain, aku menginginkan peran yang tidak memiliki banyak cerita di masa lalu," ucapnya, dikutip dari Yonhap News Agency.

IU Ingin Jalani Kehidupan yang Lebih Ringan, Termasuk dalam Pekerjaan

Mengutip dari Yonhap News Agency, kekasih dari Lee Jong Suk itu menyebut bahwa dirinya ingin memiliki kehidupan yang lebih ringan, tanpa beban, dan dekat dengan dirinya. "Di umur 30-an ini, saya ingin mengurangi perencanaan hidup dan mengurangi kehidupan yang intens. Jika saya tidak puas dengan kehidupan dan pikiran saya menjadi rumit, bagaimana pun akan terlihat di musik, akting, dan wawancara yang saya lakukan," katanya.

Tak hanya itu, IU mengungkap keingininannya untuk menjadi seseorang yang mampu merasakan kenyamanan dengan diri sendiri. "Saya ingin menjadi seseorang yang mampu mengatakan, 'saya nyaman' ketika saya benar-benar merasakannya. Saya penasaran hasil apa yang akan muncul ketika saya menjadi orang yang seperti itu," ujarnya.

GABRIELLA AMANDA | THE KOREA TIMES | YONHAP NEWS AGENCY

