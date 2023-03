Tak Hanya Dipenuhi Aksi Laga, Kill Boksoon Juga Punya Banyak Sisi Cerita

TEMPO.CO, Jakarta - Kill Boksoon merupakan film laga Korea Selatan terbaru karya sutradara Byun Sung Hyun yang dikenal sering menghadirkan adegan aksi penuh ketegangan dalam film-filmnya. Namun kali ini, Byun Sung Hyun lebih fokus pada karakter-karakternya sehingga film Kill Boksoon memiliki beragam sisi cerita.

"Saya fokus pada karakter. Bagi Boksoon (Jeon Do Yeon), film ini mungkin merupakan kisah perkembangan diri; bagi Min Kyu (Sol Kyung Gu), sebuah melodrama; bagi Kim Si A, sebuah film yang mendidik, bukan di mana sang ibu mendidik anaknya tetapi sebaliknya. Jadi saya sangat menekankan pada karakter dan aktornya," kata Byun Sung Hyun saat konferensi pers Kill Boksoon di Grand Intercontinental Seoul Parnas, Korea Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.

Jeon Do Yeon dan Kim Si A sebagai ibu dan anak dalam film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Kill Boksoon Jadi Film Romantis di Mata Sol Kyung Gu



Kill Boksoon mengkuti kisah Gil Boksoon (diperankan Jeon Do Yeon) yang menjalani hidup ganda sebagai seorang ibu tunggal dan pembunuh legendaris di agensi pembunuh elit bernama MK Ent. Terperangkap di antara misi untuk membunuh seseorang dan membesarkan putrinya, Boksoon menolak untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan terlempar ke dalam konfrontasi yang sengit.

Sol Kyung Gu berperan sebagai Cha Min Kyu, CEO dari MK Ent. Cha Min Kyu menjadi mentor Boksoon. Min Kyu bertemu dengan Boksoon yang berusia 17 tahun dan sudah seperti penyelamat hidupnya. Min Kyu digambarkan sebagai laki-laki yang kuat, namun jika berkaitan dengan Boksoon, ia menjadi berpikiran sangat sempit dan selalu bersikap lunak.

"Film ini dikemas dengan aksi, aku juga punya beberapa adegan aksi, tapi bagiku ini lebih tentang romansa dengan Boksoon daripada aksi dengannya," kata Sol Kyung Gu.

Sol Kyung Gu dan Jeon Do Yeon dalam film Kill Boksoon. Dok. Netflix



Pemain Kill Boksoon Latihan Adegan Aksi Intens



Dalam mempersiapkan film ini, para pemain dibekali latihan yang cukup intens demi menampilkan adegan aksi yang menegangkan. "Untuk adegan aksi tentu saja saya bekerja keras dan lama dengan koordinator pemeran pengganti, direktur fotografi dan desainer produksi. Para aktor juga memiliki banyak pelatihan," kata Byun Sung Hyun.

Jeon Do Yeon sendiri menceritakan kalau ia menjalani latihan selama 4 bulan untuk film laga pertamanya, Kill Boksoon. Aktris 50 tahun ini sebenarnya ingin melakukan seluruh adegan aksi sendiri dan tidak ingin menggunakan pemeran pengganti. Namun ia menyadari fisiknya tidak memungkinkan.

"Karena karakter saya harus berkompromi di beberapa bagian, saya juga harus berkompromi. Saya pikir itu adalah cara terbaik untuk menampilkan versi terbaik dari karakter saya di layar. Saya berbicara panjang lebar dengan direktur tentang membuat keputusan semacam itu. Saya terus meminta lebih banyak waktu kepada sutradara untuk berlatih dan melatih adegan yang benar-benar ingin saya lakukan sendiri," kata Jeon Do Yeon.

Kill Boksoon mulai tayang hari ini, Jumat, 31 Maret 2023 di Netflix. Film ini mendapat perhatian setelah diundang menjadi bagian Berlinale Special dalam Festival Film Internasional Berlin 2023.

