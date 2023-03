Drama Korea Kim Woo Bin, Black Knight Tayang 12 Mei 2023 di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Black Knight akan tayang di Netflix pada 12 Mei 2023. Serial ini mengikuti perjalanan seorang pengungsi bernama Sa Wol dan kurir legendaris 5-8 saat melawan Grup Cheonmyeong, ketika polusi udara yang ekstrem membuat negara Korea versi distopia ini tidak bisa dihuni tanpa masker oksigen.

Diadaptasi dari webtoon yang banyak menuai pujian, serial Black Knight menghadirkan kisah para kurir yang berhadapan dengan berbagai bahaya saat mereka mengantarkan barang-barang yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Pekerjaan mereka bertambah rumit dengan latar dunia distopia penuh polusi dan hierarki sosial yang ketat.

Baca Juga: 8 Harapan Sineas Perempuan Indonesia untuk Hari Film Nasional

Poster yang diluncurkan pada hari ini menggambarkan sosok 5-8 menurunkan sejumlah kemasan di gurun yang kosong.



Karakter Kim Woo Bin di Black Knight



X

Kim Woo Bin dalam serial Black Knight. Dok. Netflix

Dibintangi oleh Kim Woo Bin sebagai sang kurir legendaris 5-8, serial ini memancing rasa ingin tahu para penggemar di seluruh dunia. “Saya senang sekali selama menjalani syuting serial ini. Saya berharap agar kerja keras kami dapat diterima oleh penonton dan mereka dapat menikmati setiap momen di serial ini seperti ketika saya mengalaminya," kata Kim Woo Bin, dikutip dari siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 29 Maret 2023.

Pemain Black Knight



Serial ini juga menampilkan para aktor berpengalaman, seperti Song Seung Heon sebagai pewaris Grup Cheonmyeong yang berkuasa, Kang You Seok sebagai pemuda yang mengidolakan 5-8, dan Esom sebagai mayor di Komando Intelijen Pertahanan. Deretan aktor ini memerankan para karakter yang berupaya bertahan hidup dalam dunia setelah apokalips di bawah arahan sutradara Cho Ui Seok, dikenal melalui karya-karyanya seperti Master, Cold Eyes, dan The World of Silence.

Pilihan Editor: Dibintangi Kim Woo Bin, Black Knight Gambarkan Dunia Tanpa Udara

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.