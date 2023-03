Beda dari Proyek Sebelumnya, Jeon Do Yeon Buat Keputusan Tak Biasa di Film Kill Boksoon

TEMPO.CO, Seoul - Aktris Korea Selatan, Jeon Do Yeon membuat keputusan tak biasa demi bergabung dengan film laga berjudul Kill Boksoon garapan sutradara Byun Sung Hyun. Kill Boksoon menjadi film pertama yang berhasil menarik perhatian Jeon Do Yeon tanpa perlu membaca skenario terlebih dahulu.

"Saya tertarik. Saya ingin mencobanya, saya sebenarnya ingin mencoba banyak genre yang berbeda tetapi kemungkinannya tidak semudah itu. Jadi saya sangat senang ketika dia mengusulkan film laga (action). Ini adalah pertama kalinya saya memutuskan untuk masuk ke proyek tanpa membaca skenario jadi saya senang tapi saya juga punya keraguan juga," kata Jeon Do Yeon saat konferensi pers Kill Boksoon di Grand Intercontinental Seoul Parnas, Korea Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.

Reaksi Jeon Do Yeon Usai Baca Skenario Kill Boksoon



Setelah menerima tawaran tersebut, Jeon Do Yeon baru membaca skenario Kill Boksoon. Ia tidak mengira bahwa film yang ditawarkan kepadanya adalah film laga yang mengharuskannya melakukan hal yang tidak biasa dilakukannya di dunia akting. "Saya terkejut sedikit karena (film ini) dikemas dengan action. Saya takut karena saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya," kata Jeon Do Yeon.

Cuplikan film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Sebagai informasi, Jeon Do Yeon berperan sebagai Gil Boksoon yang menjalani hidup ganda sebagai seorang ibu tunggal dan pembunuh legendaris di agensi pembunuh elit bernama MK Ent. Kill Boksoon mendapat perhatian setelah diundang menjadi bagian Berlinale Special dalam Festival Film Internasional Berlin 2023.



Jeon Do Yeon Lawan Rasa Takut Main Film Laga



Tidak mudah bagi aktris 50 tahun ini untuk melakukan berbagai adegan laga yang cukup intens di film Kill Boksoon. Namun, Jeon Do Yeon tidak begitu saja mundur dan justru berusaha melawan rasa takutnya.

"Saya cukup takut dan tidak yakin tetapi saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya harus melakukannya bagaimanapun caranya. Apa pun yang terjadi, aku akan menyelesaikan ini," katanya.

Jeon Do Yeon berlatih sangat keras terutama untuk adegan laga di film ini untuk menghindari adanya kesalahan atau kejadian yang tidak diinginkan. "Kami harus memastikan bahwa kami memiliki banyak latihan sehingga kami tidak sengaja melukai siapa pun," katanya. "Sutradara Byun lebih menyukai adegan aksi yang memakan waktu lama, meski menakutkan, hal itu membuat saya bisa melepaskan emosi saat saya menyelesaikan sebuah adegan. Jadi saya memiliki banyak perasaan berbeda yang berputar-putar di dalam diri saya," katanya.



Poster film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Sutradara Kill Boksoon Penggemar Jeon Do Yeon



Sutradara Byun Sung Hyun menceritakan awal mula bisa mengajak Jeon Do Yeon untuk bermain di filmnya. Byun Sung Hyun sudah akrab dengan aktor Sol Kyung Gu, yang menjadi lawan main Jeon Do Yeon di Kill Boksoon. Ketika itu Sol Kyung Gu sedang berada di lokasi syuting film Birthday (2019) yang juga dibintangi oleh Jeon Do Yeon.

"Dia (Sol Kyung Gu) memanggil saya ke lokasi syuting karena dia tahu bahwa saya adalah penggemar lama Do Yeon. Saat itulah dia memperkenalkan saya padanya. Do Yeon menelepon saya sekali dan mengusulkan agar kami mengerjakan proyek bersama," kata Byun Sung Hyun.

Byun Sung Hyun berpikir cukup panjang mengenai film apa yang kira-kira akan cocok untuk dikerjakannya bersama Jeon Do Yeon. Menurut Byun Sung Hyun, Jeon Do Yeon telah terlibat dalam begitu banyak film hebat, kebanyakn cukup dark dan deep. Ingin membuat yang berbeda, Byun Sung Hyun akhirnya memutuskan untuk memilih genre action untuk Jeon Do Yeon. "Saya tidak berpikir dia (Jeon Do Yeon) ada di banyak film laga jadi saya pikir saya akan menulis film laga," katanya.

