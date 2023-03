5 Tahun Lee Min Ho Pertahankan Gelar sebagai Aktor Korea yang Paling Dikenal

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ho masih bertahan sebagai aktor Korea Selatan yang paling dikenal oleh publik. Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan dan Badan Promosi Pertukaran Budaya Korea melakukan survei pada 2022 terkait aktor Korea Selatan yang paling dikenal oleh publik dengan melemparkan pertanyaan "Siapa aktor Korea yang paling Anda sukai saat ini?" kepada publik.

Dikutip dari News Nate, hasil dari survei tersebut menempatkan Lee Min Ho di peringkat pertama dengan 9,1 persen atau sekitar 25 ribu pemilih. Peringkat kedua ditempati oleh Gong Yoo (2,7 persen), Hyun Bin (2,4 persen), Song Hye Kyo (2,0 persen), dan Lee Jong Suk (1,5 persen). Pencapaian tersebut telah dipertahankan pemeran utama Drama Korea The King: Eternal Monarch selama 5 tahun, yaitu sejak survei 2018.

Lee Min Ho Dicintai Publik Berkat Boys Over Flowers

Mengutip Tatler Asia, kecintaan untuk Lee Min Ho secara global didapatkan dari drama Korea Boys Over Flower yang rilis pada 2009. Perannya sebagai Goo Joon Pyo juga menghantarkannya sebagai salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan.

Boys Over Flowers (2009). national.suntimes.com

Ketenaran Lee Min Ho juga tercermin lewat jumlah pengikut di media sosialya. Mengutip News Nate, pengikut akun media sosialnya di Instagram, Youtube, Facebook, dan media sosial lainnya jika digabungkan mencapai 99 juta.

Selain itu, News Nate juga melaporkan keikutsertaan pemain The Legend of the Blue Sea di beberapa acara fashion show dunia. Pada 2022 dirinya diundang untuk menghadiri New York Fashion Week dan Milano Fashion Week. Dirinya juga menjadi aktor Korea Selatan pertama yang memiliki patung lilin di Museum Madame Tussauds.

Kemudian dikutip dari Tatler Asia, berhubungan dengan penghargaan yang didapatkan, Lee Min Ho mendapatkan Best New Actor di Baeksang Arts Awards.

Lee Min Ho Mulai Debut dengan 1 Kalimat

Dikutip berdasarkan Asian Wiki, Lee Min Ho memulai debutnya pada drama Korea Romance tahun 2002 dan hanya muncul dengan 1 kalimat. Kemudian, mantan kekasih Park Min Young ini mendapatkan peran pertamanya pada 2007 lewat drama Mackarel Run bersama Moon Chae Won.

Lee Min Ho terakhir menyapa publik lewat drama Pachinko dan akan beradu peran dengan Gong Hyo Jin di projek terbarunya tahun ini lewat drama Korea When The Stars Gossip.

GABRIELLA AMANDA | NEWS NATE | TATLER ASIA | ASIAN WIKI

Pilihan Editor: Tragedi Kanjuruhan, Lee Min Ho Unggah Doa untuk Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.