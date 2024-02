Simak 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaik Park Shin Hye

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye kini tengah menapaki usia ke-34. Sepanjang kariernya, aktris Park Shin Hye telah membintangi banyak film dan drama yang disukai para penonton. Berikut lima rekomendasi drama terbaik yang dibintangi Park Shin Hye.

Park Shin Hye adalah seorang aktris, model dan penyanyi yang lahir pada 18 Februari 1990 di Nam-gu, Gwangju, Korea Selatan. Seperti diketahui, Park Shin Hye memulai karier di dunia akting sejak 2003 sebagai pemeran pendukung. Lalu pada 2006, ia mulai mendapat tawaran untuk menjadi pemeran utama.

Baca Juga: Profil dan Perjalanan Aktris Park Shin Hye

Namanya kian dikenal setelah membintangi sebuah drama berjudul You Are Beautiful yang tayang pada 2009. Lalu pada 2013, ia mendapat peran utama dalam serial TV The Heirs dan beradu akting dengan Lee Min Ho. Melalui film ini popularitas Park Shin Hye makin melejit.

5 Rekomendasi Drama Terbaik Park Shin Hye

Dikutip dari berbagai sumber, beriku lima rekomendasi drama terbaik yang dibintangi oleh Park Shin Hye.

1. Miracle in Cell No. 7 (2013)

Baca Juga: Hyun Bin dan Jung Woo Sung Dikabarkan Bakal Reuni di Drama Made in Korea

Miracle in Cell No. 7 menjadi salah satu film terbaik yang dibintangi oleh Park Shin Hye. Film Mirecle in Cell No. 7 ini sukses membuat penontonnya banjir air mata.

Film ini menceritakan tentang ayah yang memiliki keterbatasan mental. Meskipun begitu, perjuangan seorang ayah dalam merawat dan membesarkan anak perempuannya sungguh luar biasa.

Kemunculan Park Shin Hye di film ini terbilang singkat namun di sisi lain menjadi klimaks dari cerita Miracle in Cell No.7. Park Shin Hye memerankan Ye-Seung yang lebih tua dalam film tersebut, yang tumbuh menjadi seorang pengacara untuk membela ayahnya dari tuduhan yang merenggut nyawanya.

Film ini telah di adaptasi oleh beberapa negara, seperti India dan Turki. Lalu pada 8 September 2022, film ini diadaptasi ke dalam versi Indonesia yang dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Mawar de Jongh. Film ini menjadi salah satu film terlaris di Indonesia yang tembus 5 juta penonton dalam 22 hari penayangan di bioskop-bioskop Indonesia.

2. Alive (2020)

Bagi Anda penggemar genre zombie atau thriller, Anda wajib banget tonton film yang satu ini. Film ini dibintangi oleh aktor tampan Yoo Ah In dan aktris Park Shin Hye.

Film ini bercerita tentang perjuangan Park Shin Hye sebagai Yu Bin ketika serangan zombie menyerbu daerah mereka. Tak sendiri, Yu Bin bekerja sama dengan Jun Woo (Yoo Ah In), pria yang tinggal di seberang apartemen Yu Bin.

3. The Heirs (2013)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film The Heirs (2013) menjadi film yang membuat nama Park Shin Hye kian populer. Dalam film ini, Park Shin Hye beradu akting dengan aktor tampan Lee Min Ho.

Film bergenre romantis ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara dua konglomerat pewaris tahta yaitu Kim Tan (Lee Min Ho) dan Choi Young Do (Kim Woo Bin) dalam merebut hati seorang gadis sederhana yang merupakan anak ART yaitu Cha Eun Sang (Park Shin Hye).

4. Pinocchio (2014)

Dikutip dari toplist.info, film Pinocchio memadukan unsur-unsur humor, dan perasaan romantis dengan cuplikan unik, dan adegan-adegan puitis, menciptakan aura drama romantis yang lucu. Dalam film ini, Park Shin Hye beradu akting dengan Lee Jong Suk.

Dalam film ini, Park Shin Hye berperan sebagai Choi In Ha yang mengidap sindrom Pinocchio. Sindrom tersebut menyebabkan dia cegukan ketika berbohong. Dia juga bercita-cita menjadi jurnalis terkenal, namun sindrom ini juga mempersulitnya.

Dikutip dari reelrundown.com, drama ini ditayangkan di SBS mulai 12 November 2014 hingga 15 Januari 2015 sebanyak 20 episode dan dianugerahi sebagai Drama Korea Luar Biasa di Penghargaan Drama Internasional Seoul ke-10.

5. The Call (2021)

The Call merupakan film terbaru Park Shin Hye yang dirilis pada 2021. Park Shin Hye berperan sebagai Seo Yeon, seorang anak yang pulang ke rumah untuk merawat ibunya yang sakit.

Seo Yeon menemukan ponsel di rumah dan berbicara dengan seseorang bernama Yeong Sook. Seo Yeon menyadari mereka tinggal di rumah yang sama dengan perbedaan waktu 20 tahun. Suatu hari, Seo Yeon dan Yeong Sook membuat insiden yang mengubah hidup mereka.

Nah, itulah beberapa rekomendasi drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Park Shin Hye. Selamat menonton!

Pilihan editor: Profil dan Perjalanan Aktris Park Shin Hye