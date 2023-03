Diet Ketat untuk The Glory, Song Hye Kyo 3 Hari hanya Makan Pisang dan Seharian Minum Air

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris top Korea Selatan, Song Hye Kyo mengakui belum 100 persen menjadi Moon Dong Geun dalam serial sukses, The Glory. "Seperti yang kalian akan lihat pada bagian selanjutnya dari serial (The Glory), Anda akan melihat aku 100 persen menjadi Moon Dong Geun," tuturnya dikutip melalui Soompi.

Ia menjelaskan pada The Glory 2, karakternya mulai tertanam dan berkembang dalam dirinya. "Aku mampu berlaga secara natural dan menyesuaikan tiap scene. Ada momen ketika aku merasa 120 persen sinkron dengan para aktor pemeran," katanya dalam sesi tanya jawab yang digelar Netflix pada Rabu, 8 Maret 2023.

Makeup 5 Jam untuk Karakter Moon Dong Geun di The Glory

Mantan kekasih Hyun Bin ini menyebutkan upaya yang harus dikerahkan oleh para staf dalam menciptakan karakter Moon Dong Geun. Song Hye Kyo menyebut bahwa untuk mendapatkan luka bakaran terlihat realistis di tubuhnya, staf yang melakukan make up membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam.

"Dong Eun memiliki luka bakar yang membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya. Prosesnya memakan waktu 4 sampai 5 jam dan aku harus membuka pakaian selama waktu pembuatan," kata Song Hye Kyo dikutip melalui Soompi.

Poster The Glory Part 2. Dok. Netflix

Song Hye Kyo juga harus melewati diet ketat untuk memerankan peran Moon Dong Eun yang tidak berlimpah kekayaan. "Selama 3 hari hingga syuting dan hanya mengonsumsi pisah, lalu sehari sebelumnya aku bahkan tidak minum air sama sekali," kata dia. "Aku rasanya seperti mati. Karena tubuhku telah melewati banyak kesulitan, scene itu menghasilkan gambar yang baik," ujarnya saat tangannya hendak di-makeup.

Bersyukur Perankan Moon Dong Eun di The Glory

Pemeran drama Now, We are Breaking Up bersama dengan Jang Ki Yong ini juga mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat memerankan karakter Moon Dong Eun yang kompleks. "Rasanya sangat menyakitkan dan sulit untuk menggambarkannya, tapi juga sangat bermakna karena aku dapat menunjukkan orang sepertinya memang mampu dan selalu ada harapan. Aku senang bisa berakting sebagai dia," tuturnya dilansir melalui Soompi.

GABRIELLA AMANDA

SOOMPI | NEWS DIRECTORY

Pilihan Editor: Trailer dan Makna Poster The Glory Part 2: Simbol Kebaikan dan Kejahatan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.