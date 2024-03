Profil Lee Do Hyun, Pemeran Film Exhuma yang Aktingnya Banyak Dipuji

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses dengan drama The Good Bad Mother, Sweet Home, dan The Glory, Lee Do Hyun kini membintangi film horor dan thriller Exhuma. Lalu, bagaimana profil Lee Do Hyun, yang disebut-sebut aktingnya sangat bagus di film Exhuma?

Lee Do hyun menjadi salah satu talenta muda yang populer dan berbakat di industri hiburan Korea Selatan. Dengan bakat akting dan daya tarik yang khas, ia telah menarik perhatian penonton di berbagai belahan dunia.

Nah, untuk mengetahui profill Lee Do Hyun, perjalanan karier hingga penghargaan yang pernah diterimanya, simak ulasan berikut ini, ya.

Profil Lee Do Hyun

Lee Do Hyun adalah aktor yang memulai kariernya pada tahun 2017. Ia terkenal lewat beberapa drama yang dibintanginya, seperti Hotel del Luna (2019), 18 Again (20020), Sweet Home (2020), Youth of May (2021), The Glory (2022) dan The Good Bad Mother (2023).

Berikut ini adalah profil singkat Lee Do Hyun:

Nama asli: Lim Dong Hyun

Nama panggung: Lee Do Hyun

Tempat tanggal lahir: Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan, 11 April 1995

Pekerjaan: Aktor

Pendidikan: Chung Ang University, Jurusan Teater dan Film

Golongan darah: A

Tinggi badan: 182 cm

Zodiak: Aries

Agensi: Yuehua Entertainment

Awal debut: Tahun 2017

Perjalanan Karier Lee Do Hyun

Selama masa kuliahnya, Lee Do Hyun mulai terlibat dalam berbagai produksi teater dan acara televisi kecil. Dia belajar dengan tekun, memperdalam pemahaman tentang seni peran dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kariernya.

Perjalanan karier laki-laki 29 tahun tersebut dimulai dari drama Prison Playbook yang tayang pada tahun 2017 lalu. Ia mendapat peran sebagai Lee Joon Ho muda yang muncul pada episode satu, enam, dan sembilan.

Pada saat itu, Do Hyun belum terlalu menarik perhatian penonton. Namanya baru naik daun ketika beradu akting dengan IU dalam drama Hotel del Luna yang tayang pada tahun 2019 lalu.

Adu bersama IU lah yang mengantarkannya mendapat perhatian dari penonton. Pasalnya, tak lama setelah itu, ia kembali mengambil peran dalam drama 18 again yang membuatnya lebih terkenal lagi hingga dunia internasional.

Beberapa dramanya cukup banyak diperbincangkan seperti aktingnya yang memukau di drama the Glory dan pendalaman perannya di drama The Good Bad Mother.

Aktingnya mendapat banyak pujian karena berhasil membuat karakter dalam drama tersebut menjadi lebih hidup, terutama saat berperan sebagai Choi Kang Ho, laki-laki yang mengalami kecelakaan dan pikirannya kembali seperti anak usia 7 tahun.

Terakhir, pada tahun 2024 ini Lee Do Hyun baru saja membintangi film Exhuma bersama beberapa aktor papan atas lainnya seperti Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, dan Kim Go Eun.

Penghargaan Lee Do Hyun

Lee Do Hyun berhasil meraih beberapa penghargaan, di antaranya

KBS Drama Awards tahun 2019 sebagai Aktor terbaik dalam a One-Act/Special/Short Drama

Korea First Brand Awards tahun 2020 sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik

APAN Star Awards tahun 2021 sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik

Baeksang Arts Awards tahun 2021 sebagai Aktor Pendatang Baru-Televisi

Brand of The Year Award tahun 2021 sebagai Aktor Bintang Baru

Demikianlah ulasan mengenai profil Lee Do Hyun, perjalanan karier hingga penghargaan yang berhasil diraihnya. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

