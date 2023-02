Trailer dan Makna Poster The Glory Part 2: Simbol Kebaikan dan Kejahatan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer dan poster terbaru The Glory Part 2 telah dirilis menjelang penayangannya Jumat, 10 Maret 2023 di Netflix. Keduanya memberikan sekilas gambaran tentang kelanjutan pembalasan dendam Moon Dong Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo.

The Glory mengikuti kisah seorang perempuan dengan jiwa yang hancur akibat kekerasan di masa sekolah dan mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam kepada setiap orang yang menghancurkan masa remajanya.



Makna Poster The Glory Part 2



“Selamat datang di nerakaku," kata-kata Dong Eun yang mencekam tertera di poster. Tampak para pelaku kekerasan dan sejumlah korban lain yang terlibat dalam rencana balas dendam Dong Eun, berdiri di hutan berhias bunga seolah Taman Eden, simbol kebaikan dan kejahatan. Poster ini mengundang rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi pada para korban setelah mereka memutuskan untuk menolak kekerasan para pelaku.

X

Selain itu ada pula ada sebuah kalimat Bahasa Italia di bagian bawah poster yang tertulis, "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" atau dalam Bahasa Indonesia artinya "Abaikan harapan, wahai kalian yang masuk ke sini". Itu merupakan tulisan di gerbang neraka menurut Dante Alighieri Divine Comedy.

Mengutip dari Allkpop, kalimat tersebut berasal dari Inferno, bagian pertama dari puisi epik abad ke-14 karya Dante Alighieri Divine Comedy. Inferno mengisahkan perjalanan Dante ke neraka. Dalam Inferno, Dante menulis bagaimana saingannya dan individu yang tidak disukainya berada di neraka.

Ada pula tanaman morning glory putih yang bermekaran ke arah langit, yaitu Devil's Trumpet tumbuh di mana Dong Eun, Joo Yeo Jeong, dan Kang Hyeong Nam berdiri, sama seperti poster The Glory Part 1. Tapi satu-satunya orang yang memiliki bunga morning glory kuning yang mekar ke arah tanah, Angel's Trumpet adalah Ha Do Young. Ha Do Young berdiri di tengah pelaku dan memegang tangan Park Yeon Jin.

Tidak hanya itu, pada tubuh Kang Hyung Nam juga terdapat rumput liar yang sebelumnya terlihat tumbuh pada pelaku atau orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, banyak yang memperkirakan Kang Hyung Nam akan mati di The Glory Part 2.



Trailer The Glory Part 2



Video trailer menunjukkan ketegangan yang berlanjut dari satu adegan ke adegan lain. Para pelaku yang tak mengenal rasa bersalah atau penyesalan mulai mencurigai satu sama lain dalam upaya mereka menyelamatkan diri. Saat Dong Eun bersiap untuk mengejar musuhnya, dia bertanya, “Saat balas dendam ini berakhir, apakah kamu akan bahagia?” Setelah Dong Eun bertemu dengan pengganggunya Park Yeon Jin, dia menjadi marah saat Park Yeon Jin berkomentar, “Hidupmu sudah seperti neraka sejak kamu lahir.”

The Glory Part 2 mengundang penonton di seluruh dunia untuk menemukan jawabannya. Apakah Dong Eun akhirnya bisa menemukan kembali jati dirinya setelah rencana yang ia rencanakan seumur hidup mencapai garis akhir?

The Glory Part 2 akan menghadirkan kisah bagaimana Yeon Jin dan para pelaku perundungan senantiasa diawasi seiring jaring Dong Eun semakin merapat. Saat tiba saatnya, mereka akan masuk perangkap Dong Eun yang telah lama disusun sedemikian rupa.

“Pertikaian antara Dong Eun dan Yeon Jin akan semakin sengit dan para pelaku akan mendapatkan balasan yang setimpal. Penonton akan terus ingin menonton hingga akhir. Seluruh elemen dari kisah ini akan mendapat jawabannya," kata sutradara The Glory, An Gil Ho, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 18 Januari 2023.

Pilihan Editor: Teaser The Glory Part 2, Balas Dendam Song Hye Kyo Dimulai: Selamat Datang di Nerakaku

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.