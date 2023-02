Kim Hyun Joong Comeback Lewat Album My Sun, Gambarkan 3 Matahari dalam Hidupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Boys Before Flowers, Kim Hyun Joong akan kembali ke publik dengan album terbarunya My Sun. Lagu utama dengan judul yang sama, My Sun menceritakan tentang tiga matahari dalam hidupnya, yaitu sang ayah, anak laki-lakinya, dan para penggemar.

Kim Hyun Joong Kembali Merilis Album

Mengutip AllKpop, menyanyi solo sekaligus aktor tersebut merilis album ketiganya pada Senin, 27 Februari 2023. Dilansir melalui Korea JoongAng Daily, album ini bertemakan kehidupan setelah Michael Collins, seorang astronot Amerika Serikat yang pergi ke bulan pada 1969. Lagu utamanya akan berdurasi lebih dari 6 menit dan menceritakan seberapa berharga keluarga, teman, dan penggemar di kehidupan sang aktor When time Stopped.

Kim Hyun Joong terakhir merilis album Jepangnya pada 2020 berjudul Take Me Home. Pada karya ini, Kim Hyun Joong menceritakan tentang seorang anak yang bertumbuh dan belajar soal beratnya kehidupan lewat mengobservasi sang ayah. Album bergenre soft rock dan retro ini ditulis dan diproduksi oleh dirinya sendiri.

Sementara itu, Kim Hyun Joong juga akan menggelar konser My Sun dan bertemu dengan para penggemar pada 4 Maret 2023 di Yes24 Live Hall, Seoul.

Kim Hyun Joong Bangkit Usai Terlibat Skandal

Kim Hyun Joong merupakan salah satu artis Korea Selatan yang masih bertahan meskipun dilanda skandal. Mengutip Soompi pada 2014, mantan pacar Hyun Joong melaporkannya ke pihak kepolisian akibat cedera di bagian iga yang membutuhkan waktu penyembuhan selama 6 bulan. Kasus ini diakhiri dengan denda senilai 5 juta won dan permohonan maaf oleh Kim Hyun Joong.

Selain itu, ditahun yang sama "A", mantan pacar Hyun Joong kembali menuntutnya atas keguguran yang dialami akibat tekanan yang diberikan oleh sang aktor. Namun dikutip dari Soompi, pada 12 November 2020, pihak pengadilan menyatakan tidak ada bukti valid yang mampu memberatkan Kim Hyun Joong sebagai penyebab keguguran.

Disamping itu, dilansir melalui Korea JoongAng Daily, Kim Hyun Joong mengawali karier dengan boyband SS501 dan mendapatkan pamor lewat drama Korea Boys Before Flower yang rilis pada 2005.

