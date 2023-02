Taecyeon 2PM Gabung Agensi Tom Holland di AS: Senang Terima Tantangan Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktor, Taecyeon 2PM bergabung dengan William Morris Endeavor (WME), agensi dunia hiburan asal Amerika Serikat. WME merupakan agensi yang juga menaungi Tom Holland, Quentin Tarantino, dan sejumlah aktor Hollywood lainnya.

Taecyeon Bergabung dengan WME

Mengutip Soompi, agensi 51K mengabarkan bahwa aktornya telah menandatangani kontrak dengan agensi Amerika Serikat, WME.

"Kami senang bahwa Taecyeon telah memperluas jangkauannya sebagai aktor lewat berbagai projek, termasuk Vincenzo, Hansan: Rising Dragon, Blind, dan banyak lagi. (Taecyeon) menandatangani kontrak formal dengan WME, salah satu agensi representatif di Amerika Serikat. Tolong terus mendukung Taecyeon dengan aktivitasnya di masa mendatang," tutur 51k pada Senin, 27 Februari 2023, dikutip dari Soompi.

WME adalah agensi yang menaungi berbagai sutradara film sukses termasuk Quentin Tarantino, Ridley Scott, Bong Joon Ho, dan aktor Matthew McConaughey, Tom Holland, dan banyak lagi.

Taecyeon Antusias untuk Belajar

Taecyeon juga menyampaikan perasaannya dalam memperluas kariernya di Amerika Serikat. Dirinya mengharapkan ini menjadi awalan yang baik bagi kariernya ke depan.

"Aku antusias dan bahagia untuk mengambil tantangan baru. Meskipun tidak mudah untuk mengambil tantangan di lingkungan baru, aku merasa ini merupakan kesempatan bagus untuk banyak belajar hal baru," katanya. "Aku akan bekerja keras untuk menunjukkan sisi baru Ok Taecyeon di panggung."

Perjalanan Karier Taecyeon

Ok Taecyeon awalnya memiliki greencard yang menyatakan identitasnya sebagai warga negara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun, Taecyeon memutukan untuk melepas kewarganegaraan Amerika Serikat dengan mengikuti wajib militer di Korea Selatan.

Sementara itu, Taecyeon memulai kariernya sebagai anggota dari boyband asal Korea Selatan, 2PM. Dirinya mengawali karier di payung agensi JYP Entertainment. Sejak 2018 pemeran drama Korea Save Me ini menandatangani kontrak dengan agensi So Ji Sub, 51K. Meski berbeda agensi, 51K menyatakan bahwa Taecyeon tetap menjadi anggota boyband 2PM dan akan makin aktif dalam dunia akting.

Mengutip Soompi, saat ini Ok Taecyeon sedang disibukan dengan drama terbarunya di KBS bersama Won Ji An yang berjudul My Heart is Beating. Dikutip dari My Drama List, drama ini akan menceritakan tentang kisah seorang vampir yang telah hidup selama ratusan tahun. Drama ini diperkirakan akan rilis pada pertengahan 2023.

