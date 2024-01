Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 akan tayang pada 14 Februari 2024. Sekuel ini menceritakan serangan Pooh terhadap kelompok gadis yang menjadi targetnya. Pooh digambarkan sebagai karakter menakutkan. Dikutip dari BNN Breaking, film Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ini tidak dalam bentuk animasi menggemaskan, melainkan dengan tema horor thriller.

Sinopsis Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Gambar yang dirilis menggambarkan Pooh dan Piglet yang menakutkan yang akan menyerang wanita muda sedang bersantai di bak mandi. "Kami akan mempercepat pengeditan dan menyelesaikannya melalui pascaproduksi secepatnya, karena semua tekanan dan hal lainnya," kata sutradara Rhys Waterfield, dikutip dari Variety.

Menurut Waterfield, film Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 akan menampilkan Pooh dan Piglet sebagai penjahat utama yang marah setelah ditinggalkan oleh Christopher Robin. "Christopher Robin ditarik dari mereka, dan tanpa makanan, kehidupan Pooh dan Piglet menjadi sulit," ungkap Rhys Waterfield. Mereka menjadi liar, kembali ke naluri hewani, tidak lagi seperti beruang dan babi jinak yang mencari mangsa."

Film ini diambil dalam waktu 10 hari di Inggris. Waterfield menjelaskan, tantangan membuat film ini menyeimbangkan elemen horor dan komedi. "Ketika mencoba membuat film seperti ini dengan konsep yang sangat aneh. Ada yang menakutkan dan konyol, kami ingin berada di tengahnya," kata Waterfield.

Gambar salah satu adegan yang menampilkan wanita yang sedang bersantai di bak mandi Pooh dan Piglet berdiri di dekatnya. "Dia sedang bersenang-senang, Pooh dan Piglet muncul di belakangnya, menggunakan kloroform mengeluarkannya dari jacuzzi (bak mandi), dan kemudian mengendarai mobil," kata Waterfield.

Situasi itu, kata Waterfield sebetulnya menakutkan. "Tapi, ada juga unsur lucu, karena gambar Winnie The Pooh di dalam mobil dengan telinga kecilnya di belakang kemudi," ucapnya.

