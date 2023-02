Mengenal Aktor Jang Ki Yong yang telah Selesai Wamil, Bersiap Membintang Drakor Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Jang Ki Yong telah bebas dari aktivitas wajib militer atau wamil pada Rabu, 22 Februari 2023. Ia telah menjalani wajib militer sejak Agustus 2021. "Aku ingin mengucapkan rasa terima kasih, karena telah menunggu aku kembali cukup lama. Aku akan bekerja keras dan kembali dengan produksi terbaik," katanya lewat agensi, dikutip dari Soompi.

Profil Jang Ki Yong

Pada 10 Februari 2023, YG Entertainment memberikan pernyataan terkait proyek terbaru dari Jang Ki Yong. Aktor yang membintangi drama Korea Come and Hug Me itu akan kembali menyapa penggemar lewat Although I Am Not a Hero.

Mengutip My Drama List, Although I Am Not a Hero akan menceritakan tentang keluarga yang diberkati kekuatan super. Tapi, suatu hari kemampuan itu hilang. Drama tersebut akan disutradarai oleh Cho Hyun Tak, sutradara Snowdrop dan Sky Castle. Adapun Although I Am Not a Hero ditulis oleh Joo Hwa Mi yang pernah berperan dalam penulisan Introverted Boss.

Jang Ki Yong merupakan aktor Korea Selatan yang memulai debut aktingnya dalam drama It's Okay, That's Love pada 2014. Mengutip Fandom, Jang Ki Yong lahir pada 7 Agustus 1992 di Ulsan, Korea Selatan. Dia kuliah di Universitas Seokyeong menempuh jurusan di bidang model dan akting. Dia kini berada di bawah YG Entertainment dan YGKPlus.

Mengutip KProfiles, Jang Ki Yong terjun ke industri hiburan pada 2012. Kala itu ia memulai kariernya sebagai model. Dia adalah model dan wajah Sprite Korea bersama penyanyi Chungha .Jang Ki Yong kemudian menerima peran utamanya untuk Come and Hug Me. Dia juga telah membintangi Red Shoes dan Friday.

Filmografi Jang Ki Yong

1. Film

Sweet and Sour (2020) sebagai Jang Hyuk

The Bad Guys: Reign of Chaos (2019) sebagai Ko Yoo Sung

2. Serial drama

My Roommate is a Gumiho di tvN (2021) sebagai Shin Woo Yeo

Born Again di KBS2 (2020) sebagai Gong Ji Cheol, Cheon Jong Bum

Search: WWW di tvN (2019) sebagai Park Morgan

Kill It di OCN (2019) sebagai Kim Soo Hyun

Touch Your Heart di tvN (2019) sebagai Top actor (kameo episode 1)

Come and Hug Me di MBC (2018) sebagai Chae Do Jin / Yoon Na Moo

My Mister di tvN (2018) sebagai Lee Kwang Il

Go Back Couple di KBS2 (2017) sebagai Jung Nam Gil

The Liar and His Lover di tvN (2017) sebagai Ji In Ho

Beautiful Mind di KBS2 (2016) sebagai Nam Ho Young

This is My Love di JTBC (2015) sebagai Lee Seok Tae

Schoolgirl Detectives di JTBC (2014-2015) sebagai Ahn Chae Joon

The Greatest Wedding di TV Chosun (2014) sebagai Bae Deu Ro

Surplus Princess di tvN (2014) sebagai Kim Yoon Sung

It’s Okay, That’s Love di SBS (2014) sebagai Sam

