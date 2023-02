Jang Ki Yong Selesai Wamil Hari Ini, Comeback Lewat Drama Sutradara Snowdrop

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Jang Ki Yong hari ini, Rabu, 22 Februari 2023 dinyatakan bebas dari aktivitas wajib militer atau wamil yang telah dijalankan sejak Agusus 2021. Melalui pernyataan agensi, aktor tersebut menyatakan rasa terima kasihnya kepada para penggemar.

"Aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku karena telah menunggu aku kembali cukup lama. Aku akan bekerja keras dan kembali dengan produksi terbaik," ujarnya lewat agensi, dikutip dari Soompi.

Jang Ki Yong Comeback dengan Drama Terbaru

Sebelumnya, pada 10 Februari 2023, YG Entertainment memberikan pernyataan terkait projek terbaru dari Jang Ki Yong. Aktor yang membintangi drama Korea Come and Hug Me ini akan kembali menyapa penggemar lewat Although I Am Not a Hero.

Dikutip dari MDL, Although I Am Not a Hero akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang diberkati dengan kekuatan super, tetapi pada suatu hari kemampuan mereka menghilang. Drama tersebut akan disutradarai oleh Cho Hyun Tak, sutradara Snowdrop dan Sky Castle. Sementara itu, Although I Am Not a Hero ditulis oleh Joo Hwa Mi yang pernah berperan dalam penulisan Introverted Boss.

Jang Ki Yong Tetap Bersama YG Entertainment

Setelah beberapa pemberitaan terkait kontrak eksklusif antara YG Entertainment dengan artisnya, diduga Jang Ki Yong memutuskan untuk memperbaharui kontraknya. Hal ini didapatkan melalui pernyataan yang diberikan agensi kepada publik berhubungan dengan dukungan mereka terhadap Jang Ki Yong.

"Sebagai teman dan partner dari Jang Ki Yong, kami berjanji untuk menyedikan dukungan penuh dan bersiap bagi kembalinya sang aktor," tutur YG Entertainment, dikutip melalui Soompi.

Aktivitas Jang Ki Yong Selama Wamil

Selama masa wajib militer, Jang Ki Yong menarik perhatian publik lewat kedekatannya dengan personel EXO, Park Chan Yeol. Keduanya dikatakan serasi, akibat fisik yang mirip dan cara tertawa yang sama. Chan Yeol dan Jang Ki Yong dipertemukan dalam sebuah drama musikal berjudul A Song for Meissa.

Jang Ki Yong juga beberapa kali menampilkan kemampuan rap dan bernyanyi. Terakhir sebelum bebas tugas, dirinya berpartisipasi dalam Busking Performance. Selain itu, Jang Ki Yong terakhir menyapa penggemar pada 2021 lewat penampilannya dengan Song Hye Kyo di Now, We Are Breaking Up.

GABRIELLA AMANDA | MDL | SOOMPI

