6 Fakta Menarik Kokdu: Season of Deity, Drakor Romantis Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Kokdu: Season of Deity merupakan drama Korea bergenre romantis dan fantasi sudah tayang di MBC sejak 27 Januari 2023 pukul 21.50. Drama Korea ini juga tayang di Wavve, Viki, IQIYI dan Viu setiap Jumat dan Sabtu. Memiliki 16 episode membuat drama ini meraih rating sebesar 4,8 persen dalam episode perdananya.

Diperankan oleh Kim Jung Hyun sebagai Kok Du yakni sang malaikat maut yang turun ke bumi setiap 99 tahun sekali lalu merasuk tubuh manusia yang mirip dengannya untuk menghukum manusia di bumi yang pantas mati. Drama ini disutradarai oleh Baek Soo Chan dan Kim Ji Hoon menuai banyak perhatian publik. Berikut ini 6 fakta menarik dan sinopsis drakor Kokdu: Season of Deity.

1. Comeback Kim Jung Hyun

Kim Jung Hyun comeback dalam drama Korea Kkokdu: Season of Deity setelah terakhir berperan sebagai King Cheljeong dalam Mr. Queen pada akhir 2020 lalu. Kim Jung Hyun mengaku tertarik terhadap karakter Kkokdu yang dimainkan.

2. Chemistry dengan Im Soo Hyan

Dalam drama Korea Kokdu: Season of Deity, Kim Jung Hyun beradu akting dengan aktris senior Im Soo Hyang yang membintangi Gangnam Beauty, Woori the Virgin dan Doctor Lawyer. Kim Jung Hyun juga mengaku jika merasakan chemistry yang sama bersama lawan mainnya saat menjadi Kkokdu.

3. Sempat dibintangi mendiang Lee Ji Han

Drama ini turut dibintangi mendiang Lee Ji Han yang menjadi korban dalam tragedi Itaewon pada 29 Oktober 2022. Mendiang Lee Ji Han ini telah mengikuti proses syuting Kokdu: Season of Deity sebagai Jung Yi Deun, mantan kekasih Im Soo Hyang.

4. Penulis dan Sutradara Ternama

Drama Kokdu: Season of Deity digarap sutradara ternama Korea Selatan, Baek Soo Chan yang sebelumnya pernah memproduksi drakor Alice, Into the World Again, Beautiful Gong Shim, dan Dream. Saat menggarap drama ini, ia bekerja sama dengan sutradara Kim Ji Hon dan menarik dua penulis naskah bernama Kang Yi Heon dan Heo Joon Woo.

5. Diperankan Aktor dan Aktris Populer

Kokdu: Season of Deity diperankan oleh berbagai bintang film populer seperti Kim Jung Hyun yang terkenal dari Crash Landing on You dan Im Soo Hyang yang populer dari drama My ID Is Gangnam Beauty. Selain itu, ada pula Cha Chung Hwa yang berperan sebagai Jo Nam Sook di Hometown Cha-Cha-Cha, An Woo Yeon sebagai Park Dae Beom di Young Lady and Gentleman, serta Dasom SISTAR yang berperan sebagai Joo Ah Rin dalam Was It Love.

6. Kisah, Genre, dan Cinematic Menakjubkan

Drama bergenre romantis fantasi ini sangat unik karena mengandung hal-hal supranatural seperti dunia dewa dan manusia yang dijadikan dalam satu drama.

Sinopsis Kokdu: Season of Deity

Kokdu: Season of Deity mengisahkan sosok Kkokdu (Kim Jung Hyun) yang pernah menjadi manusia dan hidup di zaman kerajaan. Namun, dewa mengubahnya menjadi malaikat maut abadi dan mengemban tugas untuk menghukum manusia dengan kejam akibat kelemahan mereka.

Sebab itulah akhirnya membuat Kkokdu si malaikat maut abadi harus turun ke bumi setiap 99 tahun sekali. Hingga suatu ketika, ia kembali ke bumi dan merasuki seorang dokter bedah sukses yang masih muda bernama Do Jin Woo.

Kkokdu merasuki tubuh Do Jin Woo bertemu dengan Han Gye Jeol (Lim Soo Hyang) yakni dokter yang lulus dari sekolah medis dengan predikat paling buruk di negaranya. Takdir ternyata telah menyatukan mereka sejak di masa lalu.

Han Gye Jeol di masa lalu merupakan seorang putri Seol Hee, sebelum ia dikutuk menjadi Kkokdu begitupun dengan Oh Hyeon yang merupakan kekasih Seol Hee pada masanya. Akibatnya, Kkok Du merasakan bahwa Han Gye Jeol juga memiliki kekuatan misterius dalam dirinya.

Pertemuannya dengan seorang wanita di masa depan menjadi alasan agar Kkokdu dapat memperbaiki kesalahan di masa lalu yang pernah ia buat sekaligus agar Kkokdu bisa terbebas dari kutukan menjadi malaikat maut abadi.

NUR QOMARIYAH

