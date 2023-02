7 Drama Populer Lee Sung Kyung, Aktris Korea Selatan dengan Multi-Bakat

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar drama Korea sudah tidak asing lagi dengan aktris populer dan superberbakat bernama Lee Sung Kyung. Lee Sung Kyung lahir di Gyeonggi, Korea Selatan pada 10 Agustus 1990,seorang model dan aktris di bawah naungan YG K-Plus dan YG Entertainment. Lee Sung Kyung menempuh pendidikan di Dongduk Women’s University dan lulus pada 2016.

Mengawali karier menjadi supermodel, Lee Sung Kyung mengikuti ajang The Super Model Contest tahun 2008 dan berhasil menempati urutan 11. Setahun berikutnya ia memenangkan The Lex Prize dan The International Asia Pasific Super Model Contest tahun 2009 hingga berhasil menempati urutan 5 serta memenangkan The Unix Hair New Style Prize.

Baca Juga: Pengorbanan Lee Sung Kyung dan Kim Young Kwang Demi Call It Love

Kiprahnya di dunia permodelan sangat hebat, hingga akhirnya Lee Sung Kyung fokus ke dunia seni peran dan debut akting dalam drama It’s Okay That’s Love pada 2014. Drama terbaru Lee Sung-kyung berjudul Call it Love telah tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Januari 2023. Simak juga 7 drama populer Lee Sung kyung lainnya.

1. Sh**ting Stars (2022)

X

Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae dalam drama Korea Shooting Stars. Dok. Viu.

Drama ini menceritakan tentang seorang aktor ternama Gong Tae Sung yang menjalin hubungan benci jadi cinta dengan Oh Han Byul yang diperankan oleh Lee Sung-kyung. Oh Han Byeol adalah kepala Tim PR sebuah agensi besar bernama Star Force Entertainment, pekerjaan setiap harinya yakni menangani berbagai rumor yang dibuat oleh para artis-artisnya.

2. Dr. Romantic 2 (2020)

Baca Juga: Call It Love Bikin Kim Young Kwang Menjauh dari Lee Sung Kyung

Drama Korea ini mengisahkan dua dokter muda bernama Cha Eun Jae yang diperankan oleh Lee Sung Kyung dan Seo Woo Jin yang diperankan oleh Ahn Hyo Seo. Cha Eun Jae merupakan dokter bedah tahun kedua, dia dokter yang pintar dan percaya diri, namun memiliki trauma yang membuat dirinya selalu muntah saat melakukan operasi.

3. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016)

Dua bintang muda Korea Selatan, Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung. Foto: IG Nam Joo Hyuk

Weightlifting Fairy Kim Bok Jo mengisahkan dua atlet muda yang mencoba meraih cita-cita, dibintangi oleh Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung. Drama ini ternyata terinspirasi dari kehidupan nyata peraih medali emas Olimpiade Angkat Besi bernama Jang Mi-ran.

4. Doctors (2016)

Doctors merupakan drama Korea yang menceritakan mengenai seorang dokter bedah saraf bernama Yoo Hye Jung. Sebelum menjadi dokter, kehidupan masa kecilnya begitu sulit, apalagi sang ayah telah meninggalkannya. Dalam drama ini Lee Sung Kyung berperan sebagai Seo Woo yakni seorang dokter ahli bedah dan anak dari direktur rumah sakit. Awalnya Seo Woo merupakan teman baik Yoo Hye Jung yang diperankan oleh Park Shin Hye namun akibat konflik dan kecemburuan, membuatnya saling bermusuhan.

5. Cheese in the Trap (2016)

Drama ini mengisahkan Hong Seol yang diprankan oleh Kim Go Eun yakni seorang mahasiswi berprestasi jurusan Bisnis. Ia baru saja kembali ke kampus setelah cuti satu semester untuk bekerja paruh waktu. Saat Hong Seol kembali ke kampus, ia bertemu dengan senior di jurusan yaitu Yoo Jung yang dipernakan oleh Park Hae Jin. Dalam drama Cheese in the Trap, Sung Kyung menjadi peran pendukung bernama Baek In-ha yakni seorang mahasiswi percaya diri, berpenampilan modis, dan super blak-blakan.

6. Flower of the Queen (2015)

Flower of the Queen mengisahkan seorang wanita ambisius bernama Rena Jung dan Kang Yi Sol yakni sosok anak perempuannya yang hilang. Keduanya dipertemukan kembali, hal inilah yang akhirnya membuat Kang Yi Sol membenci ibunya karena memilih untuk mengejar karier dan meninggalkannya. Dalam drama ini, Lee Sung Kyung berperan sebagai Kang Yi Sol yang seorang anak chef terkenal yang membenci ibunya.

7. It’s Okay That’s Love (2014)

It's Okay, That's Love mengisahkan romansa Jang Jae Yeol yang diperankan oleh Jo In Sung. Ia merupakan seorang penulis novel misteri dan pembawa acara radio yang cukup populer lalu jatuh cinta kepada psikiater Hae Soo yang diperankan oleh Gong Hyo Jin. Dalam drama ini, Lee Sung Kyung menjadi peran pendukung bernama Oh Seon-nyeo, yakni seorang gadis yang dikeluarkan dari sekolah, tidak dipedulikan oleh orang tuanya, dan melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang.

Drakor dan film yang dibintangi Lee Sung Kyung cukup banyak, mulai dari drama terbaru romance komedi hingga action tentang polisi. Selain 7 drama populer di atas, Lee Sung Kyung juga pernah berperan sebagai Jihye yakni polisi lapangan yang bermasalah dalam film Miss & Mrs. Cops pada 2019.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: Call it Love: Sinopsis, Fakta Unik, dan Daftar Pemainnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.