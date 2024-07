Susan Sameh Menikah, Suaminya Pelatih Bola di Hamburg, Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Susan Sameh mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khalid Atamimi pada Sabtu, 27 Juli 2024. Perempuan berusia 27 tahun ini. Ia mengunggah foto bersama suaminya sambil masing-masing memamerkan buku pernikahan di akun Instagramnya. satu jam lalu. "Alhamdulillah SAH!!" tulisnya pada keterangan unggahan.

Pernikahan ini menjawab teka-teki siapa pria yang akan menikahi Susan Sameh. Lima hari lalu, ia mengunggah foto prewedding tengah memeluk pria yang hanya terlihat punggungnya. Wajahnya bersinar dengan senyum lebar. "Mashallah," tulisnya pada keterangan foto itu. Unggahan itu memancing para sahabatnya mengiringi doa agar hari besarnya diberikan kemudahan dan kelancaran.

Natasha Wilona dan Indah Permatasari Jadi Bridesmaids Susan Sameh

Sejak kemarin, Susan Sameh mengunggah foto-foto bersama sahabat dan keluarganya yang hendak menyambut hari istimewa pemeran Sarah di Wedding Agreement The Series itu. Dari foto-foto yang diunggahnya, ia terlihat menikmati hari-hari terakhirnya sebagai perempuan lajang. "Here for @susansameeh," tulis salah seorang sahabatnya.

Terlihat juga unggahan Natasha Wilona yang menjadi bridesmaids di pernikahan perempuan berdarah Mesir dan Tionghoa ini. "Happy wedding my beloved bestfriend @susansameeh& Khalid. Aku berharap kamu memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia, sejahtera, selamanya! Aku sangat bahagia untukmu, Ucan. Selalu mendukung dan berdoa yang terbaik untukmu," tulisnya. Natasha mengunggah foto bersama pengantin, bridesmaid, dan bestman.

Indah Permatasari yang menjadi pemeran utama di film dan serial Wedding Agreement juga menjadi bridesmaid, tak ketinggalan mengunggah video dan foto hari bahagia sahabatnya ini. "Selamat sayangku," tulis Indah di atas video saat Susan tengah digandeng ayahnya, Sameh Abd Elfatah. Ada juga Jihane Almira yang juga menjadi pengiring pengantin perempuan.

Sekilas Profil Khalid Atamimi

Khalid Atamimi, adalah pria Indonesia yang lahir di Hamburg, Jerman, 32 tahun lalu itu. Ia berprofesi sebagai pelatih klub bola ETV, Hamburg, Jerman. Sayangnya tak banyak informasi yang diperoleh darinya lantaran Khalid memproteksi akun media sosialnya. Hanya saja, ia pernah diwawancara media Hamburg, Hamburger Abenblatt saat mengeluhkan banyaknya pembatalan pertandingan sepak bola pada awal tahun ini.

Sebelum menjadi istri Khalid, Susan Sameh sempat menjalin hubungan dengan Fajar Alfian, atlet bulu tangkis Indonesia yang sempat menduduki peringkat satu dunia bersama Muhammad Rian Ardianto. Hubungan mereka kandas. Fajar kembali bersama kekasih lamanya, Firly Assyifa Camilien. Adapun Susan Sameh mulai berhubungan dengan Khalid Atamimi.

