Mengenal Gitaris Aerosmith Brad Whitford

TEMPO.CO, Jakarta - Bradley Ernest Whitford atau Brad Whitford merupakan seorang musisi Amerika Serikat kelahiran 23 Februari 1952. Ia gitaris band rock Aerosmith. Mengutip Britannica, Brad Whitford bergabung dengan Aerosmith pada 1971.

Mengutip IMDb, Brad Whitford lahir Winchester, Massachusetts. Sebelum bergabung dengan Aerosmith, dia bermain di beberapa band lokal seperti The Mistics, The Kolts, dan Earth Inc. Saat bergabung dengan Aerosmith statusnya di band tersebut belum anggota tetap. Sebab, dia menggantikan gitaris rhythm Raymond Tabano.

Mengenal Brad Whitford

Brad Whitford sempat meninggalkan Aerosmith pada 1981. Ia membentuk Whitford/St. Holmes dengan gitaris Ted Nugent Derek St. Holmes. Mereka meluncurkan satu album yang gagal secara komersial.

Bersama Joe Perry, Brad Whitford bergabung kembali dengan Aerosmith pada 1984 sambil menjalani proyek bermusik lainnya. Selain anggota Aerosmith, Brad Whitford juga tampil sebagai musisi tamu di beberapa album lain dari artis seperti Derek Trucks, Joe Bonamassa, dan Slash.

Brad Whitford dilantik menjadi Rock and Roll Hall of Fame pada 2001 sebagai anggota Aerosmith. Selama kariernya bersama Aerosmith, Brad Whitford berkontribusi dalam menulis dan merekam beberapa lagu terkenal seperti Last Child, Back in the Saddle, Draw the Line, dan Sweet Emotion.

Mengutip Allmusic, Aerosmith merupakan grup rock asal Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah satu band rock and roll terbesar di Amerika pada 1970-an. Pembentukan Aerosmith bermula ketika Steven Tyler bertemu Joe Perry saat bekerja bersama di kedai es krim Sunapee, New Hampshire pada 1970.

Mereka kemudian mengajak Tom Hamilton untuk mengisi posisi pemain bass dan Ray Tabano menjadi gitaris kedua. Tapi, Ray Tabano digantikan Brad Whitford, mantan personel Earth Inc. Joey Kramer menjadi anggota terakhir yang direkrut mengisi posisi penabuh drum.

Band yang awalnya berbasis di Boston itu terkenal karena musiknya menggabungkan genre blues, pop rock dan heavy metal. Brad Whitford dikenal sebagai gitaris yang andal dengan gaya bermain bergaya blues dan rock klasik.

