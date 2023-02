Profil Lee Sung Kyung, Bintang Call It Love, dari Perjalanan Karier hingga Asmara

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sung Kyung kembali mencuri perhatian publik sejak menjadi peran utama wanita dalam drama terbaru Korea Call it Love sebagai Shim Woo Joo yang tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Januari 2023. Drama ini mengisahkan tentang dendam yang menjadi cinta antara Shim Won Joo dan Han Dong Jin.

Berawal dari Shim Woo Joo yang mengetahui jika ayah kandungnya memiliki selingkuhan yang mengusir Shim Woo Joo dari rumahnya setelah orang tuanya tiba-tiba meninggal. Hal inilah yang menyebabkan Shim Woo Joo balas dendam terhadap anak selingkuhan ayahnya yakni Han Dong Jin.

Aktris populer kelahiran 1990 ini memiliki berbagai penghargaan, mulai dari Artis Pendatang Baru Terbaik pada 2015 di MBC Drama Awards hingga mendapat penghargaan sebagai Aktris Terbaik 2016 dan 2020 untuk penampilannya dalam drama WeightliftingFairy Kim Bok Joo serta Romantic Doctor 2. Untuk itu, mari simak profil Lee Sung Kyung dari perjalanan karier hingga kisah asmaranya.

Profil Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung berusia 32 tahun (atau 33 tahun menurut perhitungan Korea) dan dikenal sebagai aktris, model, serta penyanyi populer di Korea Selatan. Agensi yang menaungi Lee Sung Kyung yakni YG Entertainment dan ia memiliki akun Instagram dengan username @heybiblee. Perempuan dengan tinggi 175 cm ini lahir di Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 10 Agustus 1990 yang berzodiak Leo. Ia merupakan putri bungsu dari dua bersaudara. Berkat usaha dan kerja kerasnya Lee Sung Kyung telah menjadi aktris terkenal hampir di seluruh mancanegara.

Fakta Menarik dari Perjalanan Karier Lee Sung-kyung

Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae dalam drama Korea Shooting Stars. Dok. Viu.

Lee Sung Kyung memulai debut sebagai model agensi YGK-Plus atau agensi model YG Entertainment sejak 2008. Ia merupakan model berbakat dan mengikuti Kompetisi Supermodel SBS sejak 2008. Setahun kemudian, Lee Sung Kyung mewakili Korea Selatan di ajang Supermodel Asia Pasifik dan berhasil masuk posisi 5 besar. Setelahnya, ia kerap diundang sebagai model langganan di Seoul Fashion Week.

Bakat pemodelan telah berhasil ia kuasai, hingga pada 2011 Lee Sung Kyung debut di Industri periklanan dengan membintangi Commercial Film untuk SK Telecom. Ia kemudian memutuskan berhenti menjadi model sejak September 2014 untuk fokus menjadi seorang aktris serta masuk di agensi YG Entertainment.

Tepat pada 2014, Lee Sung Kyung debut akting dalam drama It’s Okay That’s Love bersama Jo In Sung, Gong Hyo Jin, Sung Dong Il, dan Lee Kwang Soo yang membuat popularitasnya semakin bersinar sebagai aktris pendatang baru. Setahun kemudian, kepiawaiannya dalam berakting mulai diakui publik dan ia langsung mendapatkan peran antagonis dalam dua drama yakni Cheese in the Trap sebagai Baek In Ha dan Jin Seo Woo di The Doctors.

Saat bermain di drama Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Lee Sung Kyung mendapatkan sambutan hangat. Kariernya berjalan mulus dan dicintai penikmat drama Korea.

Asmara Lee Sung Kyung

Dua bintang Korea Selatan, Nam Joo Hyuk dan Lee Sung Kyung: IG Nam Joo Hyuk.

Lee Sung Kyung pernah menjadi kekasih aktor, Nam Joo Hyuk. Mereka terlibat cinta lokasi saat bermain dalam drama Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. Setelah berpisah pada Agustus 2017, keduanya disebut tetap berhubungan baik. Hal ini terlihat keduanya tidak menghapus foto anjing mereka bersama.

Nam Joo Hyuk menyukai Lee Sung-kyung karena ia kagum dan kepribadiannya sangat mirip seperti ibunya. Namun ternyata hubungan mereka hanya bisa bertahan selama empat bulan saja, beberapa penggemar pastinya ada yang kecewa namun sisanya akan selalu mendukung keputusan keduanya.

Nah, itu dia profil Lee Sung Kyung dari perjalanan karir hingga asmaranya bersama dengan Nam Joo Hyuk. Untuk itu, mari tonton drama yang diperankan Lee Sung Kyung yakni Call it Love yang tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Januari 2023.

NUR QOMARIYAH | Berbagai Sumber

