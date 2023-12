5 Artis Drakor Naungan YG Entertainment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - YG Entertainment salah satu agensi besar di Korea yang banyak menaungi idola K-Pop, yaitu Winner, Blackpink, BigBang, Treasure. Beberapa aktor dan akris drama Korea atau drakor juga bernaung di bawah YG Entertainment.

Aktor dan Aktris Naungan YG Entertainment

1. Yeo Seung Ho

Dikutip dari Soompi, Yeo Seung Ho aktor yang disoroti sejak debut. Pada 2 Maret 2022, ia diumumkan bergabung dengan YG Entertainment. Aktor ini telah membintangi berbagai drama populer, antara lain I'm Not Robot, Ruler: Master of the Mask, Memorist, dan Moonshine.

2. Lee Seung Kyoung

Lee Sung Kyoung salah satu aktris populer YG Entertainment yang debut aktingnya pada 2014. Dikutip dari Kbizoom, ia memulai karier sebagai model, Lee Sung Kyung telah menantang dirinya berakting dalam berbagai peran. Ia membuat terobosan akting ketika memerankan drama Korea Kim Bok Joo, Weightlifting Fairy dan ketika memerankan Baek In Ha dalam Cheese In The Trap.

3. Jang Ki Yong

Jang Ki Yong aktor naungan YG. Pada 2019, Jang Ki Yong memenangkan Aktor Pendatang Baru Terbaik. Drama Korea populer yang dibintanginya Go Back Couple bersama aktris Jang Nara.

4. Nam Joo Hyuk

Nam Joo Hyuk adalah salah satu pemeran utama di industri hiburan Korea. Ia juga memulai sebagai salah satu model YG Entertainment. Namanya menjadi populer ketika membintangi School 2015 bersama Kim Soo Hyun dan drama Weighlifting Fairy bersama Lee Sung Kyoung. Drama populer lain yang dibintanginya adalah Korea The Bride of Haebak. Belakangan namanya melejit sebagai pemeran dalam drakor Vigilante.

5. Yoo In Na

Dikutip dari KpopBoo, Yoo In Na salah satu aktris populer. Ia debut pada 2006. Ia telah membintangi berbagai drama populer seperti Guardian: The Lonely and Great God, dan Touch Your Heart.

