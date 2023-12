Kaleidoskop 2023: Bintang Korea yang Masuk Wajib Militer Sepanjang Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Kaleidoskop 2023 ini mencatat deretan bintang Korea Selatan yang mulai menjalani wajib militer (wamil). Di negara para oppa ini, pria berbadan sehat yang berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan mengikuti wajib militer dan mengabdi kepada negara.

Meski terkenal dan punya banyak fans di seluruh dunia, para idola K-pop tidak dibebaskan dari undang-undang tersebut. Namun, mereka diberi waktu hingga usia 30 tahun untuk menunda wamil. Jika seseorang tidak mendaftar di umur 30, maka ia akan dipenjara. Kecuali jika mendapatkan kebebasan untuk tidak wajib militer.

Selama bertahun-tahun, para penggemar K-pop telah mengucapkan selamat tinggal untuk sementara waktu kepada bias atau idola K-pop favorit mereka. Tak lupa, juga memberikan sambutan hangat sekembalinya para bintang tersebut. Tahun ini, daftar selebritas yang ikut serta semakin panjang. Berikut aktor dan idola K-Pop yang masuk wamil di sepanjang 2023.

1. Nam Joo Hyuk

Nam Joo Hyuk secara resmi mendaftar pada 20 Maret. Aktor berusia 29 tahun itu mengawali masa wamilnya dengan mengikuti pelatihan dasar selama lima minggu pertama. Ia dilaporkan telah menyelesaikan pelatihan polisi militer menengah di Sekolah Administrasi Umum Angkatan Darat dan ditugaskan di sebuah batalyon. Nam Joo Hyuk terakhir kali terlihat dalam drama Korea berjudul Twenty-Five Twenty-One.

Nam Joo Hyuk. Dok. Disney+ Hotstar

2. J-Hope BTS

J-Hope menjadi anggota kedua setelah Jin BTS yang harus menjalani wajib militer di 2023. Ia masuk wamil pada April lalu. Sebelum memulai tugas militernya, J-hope sempat berbicara dengan penggemarnya melalui siaran langsung dan juga merilis lagu yang berjudul On the Street yang berkolaborasi dengan J.Cole sebagai hadiah untuk para penggemar. Tugas militer J-Hope diperkirakan akan selesai pada Oktober 2024.

3. Jinyoung GOT7

Sub-vokalis dan visual GOT7 tersebut mendaftar wajib militer pada 8 Mei lalu. Selain sebagai seorang idol, Jinyoung juga dikenal karena perannya dalam serial K-drama dan juga pekerjaannya sebagai penyanyi solo di luar grup GOT7. Rekannya sesama anggota GOT7, Jay B dan Yugyeom, terlihat mengantarnya bertugas.

4. Kai dan Sehun EXO

Pada 11 Mei 2023, Kai EXO harus menjalani wajib militer. Kabar itu membuat para penggemar terkejut karena grup EXO sendiri sedang bersiap untuk comeback setelah beberapa waktu absen.

Sementara itu, Sehun EXO pun telah mengumumkan pendaftaran wamilnya. Pada 13 Desember, dia membagikan surat tulisan tangan kepada para penggemar di Weverse. Dalam pengumuman resmi itu terungkap bahwa Sehun menjalani tugasnya mulai 21 Desember. Sehun jadi anggota EXO terakhir yang menjalani wamil.

5. Lee Do Hyun

Lee Do Hyun, aktor yang sedang naik daun yang lahir pada 1995 ini telah mencuri hati publik dengan penampilan memukaunya di berbagai drama, seperti The Glory dan Youth of May. Aktor yang satu ini melaksanakan wajib militernya mulai 14 Agustus 2023.

Penyataan tersebut juga disampaikan langsung oleh agensi Lee Do Hyun, dan sebelum menjalani wajib militernya, Lee Do Hyun mengadakan jumpa penggemar pada 5 Agustus di Grand Theater Pusat Kebudayaan dan Seni Universitas Gwangwoon Donghae di Nowon-gu, Seoul.

Lee Do Hyun dalam drama The Glory Part 2. Dok. Netflix

6. Suga BTS

BigHit Entertainment mengunggah di Weverse bahwa Suga akan memulai wajib militernya pada 22 September 2023. "SUGA akan memulai wajib militernya pada 22 September," tulis pernyataan tersebut. Pengumuman tersebut juga menambahkan bahwa tidak akan ada acara resmi yang berlangsung di hari Suga mulai wamil atau pada hari ia memasuki kamp pelatihan.

7. RM BTS

Pemimpin grup BTS, Kim Nam-joon atau RM juga mendaftar pada 11 Desember 2023. Sebelum berangkat, rapper tersebut secara khusus meminta para penggemarnya untuk menahan diri agar tidak mengunjungi tempat pendaftaran wamil mereka.

8. V BTS

Kim Tae-hyung atau V BTS juga sempat mengejutkan semua orang dengan Instagram Story yang memperlihatkan gaya rambut barunya yang telah dicukur. Penampilan itu terjadi beberapa hari sebelum ia menjalani wajib militer pada 11 Desember 2023.

9. Jungkook BTS

Member golden maknae, Jungkook BTS juga menjalankan tugasnya di bulan ini. Sebelum daftar wamil, Jungkook dan V juga melakukan panggilan video untuk menyemangati satu sama lain. Diketahui, Jungkook mendaftar pada 12 Desember 2023.

10. Jimin BTS

Bersama Jungkook, Park Jimin juga mendaftar wamil pada 12 Desember 2023. Dia juga memamerkan kepala plontosnya sehari sebelum pendaftaran. Saat menjalani tugasnya, Jimin mengejutkan penggemar dengan merilis single digital baru berjudul Closer Than This pada 22 Desember 2023.

Agensi BIGHIT Music mengumumkan perilisan single digital Jimin itu pada Kamis, 21 Desember dini hari waktu Korea Selatan. Lagu tersebut akan dirilis pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 12.00 waktu setempat.

FANI RAMADHANI | SOOMPI | ALLKPOP

