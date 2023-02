Cerita di Balik Lagu Kolaborasi Ruth Garcia dan Kaleb J, Gambaran Cinta Universal

TEMPO.CO, Jakarta - Ruth Garcia dan Kaleb J merilis single terbaru mereka berjudul All That I Needed pada 2023. Melalui wawancara yang dilakukan di Resso Studio Live, Senin, 20 Februari 2023, Ruth Garcia dan Kaleb J menyatakan bahwa lagu ini merupakan lagu cinta universal yang diharapkan dapat dinikmati dan dimaknai oleh semua orang.

"Lagu ini kita peruntukan untuk orang-orang yang kita sayang sebenernya, bahkan bisa untuk orang tua, hewan peliharaan, (atau) sahabat. Jadi kita mencoba buat lagu ini se-relateable mungkin untuk banyak orang," tutur Ruth Garcia kepada awak media.

Makna All That I Needed Bagi Ruth Garcia dan Kaleb J

Kaleb J, penyanyi lagu It's Only Me ini menyebutkan bahwa lirik dalam single terbarunya berisikan sebuah perasaan yang tidak tertandingi. "Kalo buat gue pribadi, bagian yang paling kena adalah 'Of all things in this world, I think the best is you'. Jadi itu kayak kata-katanya simpel banget enggak sih? Cuma karena aku pernah mengalami hal itu dan tau gimana rasanya, benar-benar rasa yang paling enggak bisa dibandingin sama yang lain," ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa lirik ini merujuk pada sosok pelipur lara. "Ketika kamu punya seseorang, yang tiba-tiba kamu punya masalah apa, mau lagi (merasa) down, kalo ada dia tuh kayak dia bakal selalu jadi mood booster."

Sementara itu, Ruth menjelaskan bahwa dirinya memaknai cinta pada lagu ini sebagai cinta ke keluarganya. "Kebetulan di part-nya aku sendiri 'all miles apart you're still in my heart', karena beneran kita nulis sesuai yang kita rasakan. Kebetulan aku sama papa mamaku jauh. Mama (dan) papaku di Manado dan kakaku di Italia jadi kita pisah-pisah (semua). Oke lagu ini, lirik ini untuk mereka. Setiap kali dinyanyikan ingatnya mereka," kata gadis kelahiran 2000 ini.

Penyanyi berdarah Manado ini juga menceritakan bahwa jarak tidak menjadi penghalang jika seseorang tulus mencintai. "Miles and distance (jarak dan waktu) itu seperti bukan penghalang sih atau ujian kalau kita betul-betul saya sama seseorang," katanya.

