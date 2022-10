Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Kaleb J akhirnya merilis single terbaru berjudul To The Moon and Back setelah merilis beberapa teaser di akun sosial medianya. Ini merupakan single solo pertama Kaleb J yang dirilis tahun ini, selepas single kolaborasinya bersama PJ Morton berjudul Please Don’t Walk Away yang dirilis beberapa waktu lalu.

“Akhirnya! Aku merasa senang dan excited banget untuk bisa merilis lagu baru,” ungkap Kaleb, dikutip dari siaran pers pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Kaleb J mengatakan kalau lagu To The Moon And Back terinspirasi dari khayalannya ketika punya pacar. “Lagu ini sebenarnya adalah cerita khayalan saat aku nanti punya pacar. Bagaimana perasaan yang aku rasakan,” kata Kaleb J. "Kalau didengarkan dengan seksama, pasti orang bisa ngeliat banget love language-ku di lagu ini."

Sentuhan manis tidak hanya diberikan oleh Kaleb J lewat beat yang catchy saja, tapi juga adanya sedikit twist lirik bahasa Indonesia di lagu ini. “Tujuannya memang mau kasih details yang bisa bikin surprise pendengar. Di satu sisi, aku merasa selipan bahasa Indonesia di lagu ini bikin lagunya sendiri semakin manis,” kata Kaleb J.

To The Moon and Back ditulis oleh Kaleb J bersama Belanegara Abe dan Abraham Edo yang juga bertugas sebagai Music Producer untuk single ini. Selain itu, Synth and Keyboard diisi oleh Axl Giovano, Guitar oleh Abraham Edo, Bass oleh Jundy Salut, Trumpet oleh Jordy W, Drum & Programming oleh Belanegara Abe, Mixing oleh Ross Ferraro – Studio 301, dan Mastering oleh Dimas Pradipta at Summit Studio.

"Aku masih ingat perasaan yang berbunga-bunga saat membuat lagu ini. Sudah pasti saat itu aku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu ini, walau sebenarnya ini adalah khayalan semata,” ujar Kaleb. “Jadi, aku ingin berbagi rasa berbunga-bunga tadi ke temen-temen semua yang mendengarkan lagu ini, supaya kita bisa menyelami keindahan mencintai."

To The Moon and Back dinilai semakin membuktikan perjalanan Kaleb J yang semakin mantab di dunia musik sekaligus memperlihatkan perkembangan musikalitas dan warna musik dirinya. Kaleb juga berharap bahwa lagu ini juga dapat menjadi anthem perjalanan cinta dari para penikmat musik di Indonesia.

Baca juga: Belanegara Abe, Kaleb J, dan Rayi Putra Kolaborasi di Lagu Sumthin Bout Love

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.