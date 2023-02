Sekelebat Rihanna, Sosok Diva Kelahiran Barbados yang Hari Ini Berulang Tahun 35

TEMPO.CO, Jakarta - Rihanna, memiliki nama lengkap Robyn Rihanna Fenty, ia lahir 20 Februari 1988 di St Michael Parish di pulau Barbados, Karibia. Ia adalah penyanyi pop dan ritme dan blues (R&B) asal Barbados yang menjadi bintang di seluruh dunia pada awal abad ke-21.

Diva yang dikenal dengan suaranya yang khas serta penampilannya yang modis. Ia juga dikenal karena kecantikan dan lini fashionnya.

Dikutip dari www.biography.com ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Monica Fenty, seorang akuntan, dan Ronald Fenty, seorang pengawas gudang. Masa kecil Rihanna tidak berjalan baik karena ayahnya yang kecanduan alkohol dan kokain serta masalah pernikahan orang tuanya, mereka bercerai ketika Rihanna berusia 14 tahun.

Rihanna juga berjuang melawan sakit kepala yang melumpuhkan selama beberapa tahun selama masa kecilnya, sebuah kondisi yang ia coba sembunyikan dari teman-teman dan teman sekelasnya agar mereka tidak menganggapnya tidak normal.

Sebagai seorang remaja, Rihanna beralih ke dunia tarik suara sebagai pelarian dari masalahnya di rumah. Dia membentuk sebuah kelompok gadis dengan dua teman sekelasnya ketika mereka berusia 15 tahun. Kemudian mereka mengikuti audisi dengan produser musik Evan Rogers, yang mengunjungi pulau itu bersama istrinya yang berasal dari Barbados.

Rogers terpesona oleh Rihanna yang sangat cantik dan berbakat. Kurang dari setahun kemudian, saat Rihanna baru berusia 16 tahun, ia meninggalkan Barbados untuk tinggal bersama Rogers dan istrinya di Connecticut dan bekerja merekam album demo.

Pada bulan Januari 2005, Rogers mengantar Rihanna mengikuti audisi untuk Def Jam Records dan presidennya yang baru, rapper legendaris Jay-Z. Ikon hip-hop ini sangat terpukau dengan kehadiran Rihanna yang memukau seperti yang dialami Rogers dua tahun sebelumnya, dan dia langsung mengontraknya saat itu juga.

Hanya delapan bulan kemudian, pada bulan Agustus 2005, ia merilis single pertamanya, "Pon de Replay," lagunya mencapai nomor 2 di tangga lagu Billboard dan mengumumkan Rihanna sebagai bintang pop yang sedang naik daun.

Album pertamanya, Music of the Sun, yang dirilis pada bulan yang sama, mencapai No. 10 di tangga album Billboard dan juga menampilkan single "If It's Lovin' That You Want." Rihanna merilis album keduanya, A Girl Like Me, pada tahun berikutnya, menelurkan dua lagu hit besar dalam "Unfaithful" dan "SOS", singel No. 1 pertama Rihanna.

Pada tahun 2007, Rihanna melakukan transformasi dari seorang putri pop remaja yang imut menjadi superstar dengan album ketiganya, Good Girl Gone Bad, yang dipicu oleh hit single utama yang fenomenal Umbrella.

