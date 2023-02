7 fakta Jeon Do Yeon, Pemain Utama Crash Course in Romance, Pernah Diganjar Aktris Terbaik di Cannes

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris populer Jeon Do Yeon, kembali menarik penggemar drama Korea melalui aktingnya sebagai Nam Haeng Seon di Crash Course in Romance. Karakternya yang cerah dan positif sebagai pemilik warung lauk pauk ini memang sangat disukai oleh kancah publik. Tidak mengherankan karena Jeon Do Yeon sudah memiliki banyak pengalaman akting di industri drakor.

Crash Course in Romance yang rilis di Netflix juga menjadi perbincangan para penggemar drakor di media sosial Twitter. Drama Korea dengan rating tertinggi sejak Januari 2023 ini membuat banyak penggemar membicarakannya karena kisahnya yang manis dan dimainkan oleh aktor dan aktris superlegendaris. Ini dia 7 fakta Jeon Do Yeon, pemain utama Crash Course in Romance yang wajib diketahui.

1. Aktris Veteran Sejak Tahun 90-an

Jeon Do Yeon merupakan aktris yang debut sejak berusia 17 tahun dan sudah aktif di industri ini selama lebih dari 30 tahun. Aktris veteran ini selalu eksis di dunia akting berkat kerja keras dan konsistensinya untuk tetap berada di dunia entertainment. Selain fokus pada drama, Jeon Do-Yeon juga aktif dalam film dan drama TV. Meskipun demikian, Jeon Do-Yeon lebih banyak berakting di film daripada di drama.

Jeon Do Yeon. Foto: Instagram @doyeonne.

2. Perempuan Korea Pertama yang Memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Cannes

Aktris yang berusia hampir 50 tahun ini merupakan orang pertama di Korea yang berhasil memenangkan Best Actress di Festival Film Cannes ke-60. Selain itu, ia juga meraih penghargaan Layar Asia Pasifik ke-1 sebagai Best Performance untuk film Secret Sunshine.

3. Bintangi Puluhan Drama dan Film

Bukan sembarang aktris biasa, karena Jeon Do Yeong telah berhasil membintangi puluhan drama dan film. Hingga saat ini Jeon Do Yeon telah memiliki 15 drama dan 22 film seperti Our Paradise, Shoot for the Stars, Lost, The Shameless hingga Ashfall.

4. Penghasilan Fantastis

Kekayaan bersih aktris Jeon Do Yeon ini diperkirakan berkisar 5 juta USD. Walaupun tidak pernah mengungkapkan kekayaannya namun beberapa orang percaya bahwa penghasilannya fantastis lewat pengalamannya bertahun-tahun berada di industri film dan drama.

5. Berani Mengambil Peran Menantang

Jeon Do Yeon merupakan aktris veteran populer yang berani mengambil peran menantang. Seperti pada 2005, Jeon Do Yeon membintangi film yang berjudul You Are My Sunshine. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai pekerja seks pengidap AIDS. Selain itu dalam film A Man and a Woman, ia berani mengambil peran dalam film yang bergenre dewasa dan mengambil adegan ranjang.

6. Debut Melalui Iklan

Debut pertama kali Jeon Do Yeon saat menjadi model iklan Johnson & Johnson pada 1990 dan di beberapa majalah remaja pada akhir 1990-an. Hingga pada 1997, Jeon Do Yeon berakting dalam sebuah film The Contact yang akhirnya membuat Jeon Do Yeon mendapatkan dua penghargaan yakni sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik di Grand Bell Awards ke-35 dan Blue Dragon Film Awards ke-18.

7. Suami Jeon Do Yeon Merupakan Pengusaha

Jeon Do Yeon telah menikah dengan Kang Si Gyu, pengusaha balap mobil. Mereka dipertemukan ketika syuting film Secret Sunshine dan menikah pada Maret 2007 di Hotel Shilla, Seoul. Dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada 2009.

Nah itu dia, 7 fakta Jeon Do Yeon sang pemeran utama veteran dalam drama Korea Crash Course in Romance.

NUR QOMARIYAH

