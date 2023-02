Pingsan di Tengah Konser di Medan, Ardhito Pramono Baru Tahu Idap Maag

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan penyanyi, Ardhito Pramono pingsan di tengah konser di Medan pada Sabtu malam, 11 Februari 2023. Ia terjatuh saat bersalaman dengan para pengiringnya di konser kemarin, usai mengucapkan terima kasih kepada para penontonnya.

"Thank you so much, terima kasih buat semuanya," katanya sambil membalik badan untuk bersalaman dengan para pengiringnya bernyanyi. Saat mencoba berbalik lagi ke arah penonton untuk berpamitan, tiba-tiba dia membungkuk, tangannya memegang paha, badan mulai limbung lalu kehilangan kesadaran diri. Insiden itu tentu saja mengagetkan penonton yang langsung berteriak. Kru konser bergerak cepat membopongnya untuk segera dilarikan ke rumah sakit.

Ardhito Pramono Baru Tahu Idap Maag

Setelah membaik, melalui unggahan di Instagram Storynya, suami Jeanneta Sanfadelia itu mengunggah foto dirinya yang memamerkan jempolnya untuk menerangkan kondisinya sudah oke, pada Ahad, 12 Februari 2023. Unggahan itu untuk menunjukkan terima kasihnya kepada orang-orang yang sudah menolongnya.

"Terima kasih teman-teman...Keadaan saya membaik pascasemalam. Maaf membuat khawatir teman-teman semua," tulis ayah satu anak ini.

Ardhito, yang memulai debut di dunia akting pada film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini pada 2020 ini menuliskan, akibat pingsan itu membuatnya menyadari ada masalah di pencernaannya. "Ternyata selama ini saya mengidap penyakit maag akut yang membuat insiden yang kurang mengenakkan semalam," tulisnya.

Ardhito Pramono tampil di hari pertama Soundsfest 2022 di Bekasi, Sabtu, 5 November 2022, Soundsfest 2022 berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan total 22 musisi baik solo maupun grup. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamean

Lebih lanjut ia menjelaskan, penyakitnya makin parah karena keabaiannya terhadap kesehatannya sendiri. "Jam makan berantakan, kurang tidur, dan istirahat. Sekali lagi tolong jaga kesehatan," tulisnya.

Fans Ardhito Pramono Ungkap Kekhawatiran

Pada unggahan terakhir di berandanya, Ardhito banyak menerima perhatian penggemar yang mengkhawatirkannya. "Baik-baik aja kan? Khawatir pas tadi lihat di panggung Medan," tulis @sesel***. "Ih, jagoan gua pingsan, gak apa-apa kan?" tulis @geez****. "Segera sembuh papanya Asmara," tulis @staring*** dalam Bahasa Inggris dengan menyebut nama putri Ardhito.

Ardhito Pramono mulai merilis single perdananya pada 2016 dengan judul The Sun. Lagu itu termasuk dalam mini album pertamanya, Ardhito Pramono yang dirilis setahu8n kemudian.

Tahun lalu, Ardhito Pramono ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada 12 Januari 2022 di rumahnya karena kepemilikan ganja dan psikotropika. Ia kemudian menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur dan dibebaskan enam bulan kemudian.

