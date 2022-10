Ardhito Pramono Cerita Soal Toxic Relationship di Berdendang Bergoyang Festival 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ardhito Pramono tampil di Berdendang Stage pada Sabtu, 29 Oktober 2022 kemarin, dalam rangkaian acara Berdendang Bergoyang Festival (BBFest). Diawali dengan lagu Superstar, Ardhito berhasil membawakan delapan lagu populernya di BBFest 2022.

Penampilan Ardhito dilanjutkan dengan membawakan lagu Say Hello, Ardhito meminta para penonton bertepuk tangan untuk mengiringi penampilannya sore itu. Yang setelah itu Ardhito melanjutkan dengan lagu dari soundtrack film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI )yang berjudul Fine Today, dan mampu membuat seluruh isi Istora Senayan sore itu bernyanyi bersama hingga akhir lagu.

Sebelum melanjutkan ke lagu selanjutnya, Ardhito sempat bertanya kepada para penonton yang hadir di Berdendang Stage, “Ada yang ke sini sama pasangannya?” tanya Ardhito. Ia juga sedikit bercerita tentang makna di balik lagu yang akan ia bawakan yang berjudul Sudah. Ardhito menjelaskan bahwa lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai rasa trust issue dalam hubungannya. “Dan banyak pasangan yang gagal dalam hubungannya karena trust issue,” ucapnya.

Ardhito Pramono tampil dipanggung dalam acara Berdendang Bergoyang Festival Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022. BBFest menyuguhkan beragam aliran musik seperti Pop, Dangdut Koplo, Rock, Hip Hop, RnB hingga sajian musik modern lintas generasi yang akan ada di lima panggung selama tiga hari dari 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Setelah membahas tentang trust issue, Ardhito juga membahas tentang toxic relationship sebelum membawakan lagu selanjutnya yang berjudul I Just Couldn’t Save You Tonight. “Kadang hubungan ada yang berhasil dan ada juga yang gagal, ada yang dikit-dikit cemburu sama siapa aja,” ucapnya mengawali intro dari lagu tersebut. Yang menarik Ardhito meminta para penonton untuk menyanyikan bagian yang seharusnya dinyanyikan oleh Aurelie Moremas.

Pada penampilannya di Berdendang Bergoyang Festival kali ini Ardhito turut menghadirkan salah satu penyanyi pendatang baru bernama Kynya. Ardhito dan Kynya membawakan lagu baru yang mereka tulis bersama berjudul You, penampilan mereka lalu dilanjutkan dengan lagu Cigarettes of Ours.

Ardhito Pramono mengakhiri penampilannya sore itu dengan lagu pilihan penonton yaitu Bitterlove yang pada bagian chorusnya telah diremix sehingga terdengar seperti lagu dangdut, yang direspon dengan meriah oleh para penonton.

Trust Issue dan Toxic Relationship

Trust issue merupakan sebuah situasi ketika seseorang memiliki rasa yang sulit percaya kepada orang lain. Sementara toxic relationship adalah sebuah istilah yang menggambarkan ketidaksehatan pada suatu hubungan yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik seseorang.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

