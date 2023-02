Menerima Penghargaan Grammy 2023, Simak Profil Harry Styles

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Harry Styles menerima penghargaan kategori Best Pop Vocal Album dan Album of the Year untuk Harry's House saat Grammy 2023 di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Minggu, 5 Februari, dikutip dari Antara.

Perjalanan karier bermusik Harry Styles

Harry Styles penyanyi yang tergolong sukses. Ia mulai dikenal ketika One Direction menanjak popularitasnya setelah kompetisi di acara musik Inggris, The X Factor. Mengutip Britannica, Harry Styles nama lengkapnya Harry Edward Styles.

Ia lahir pada 1 Februari 1994, di Redditch, Worcestershire, Inggris. Harry dibesarkan di Holmes Chapel. Harry memulai kariernya di musik saat menjadi siswa di Holmes Chapel Comprehensive School. Ia menjadi vokalis band White Eskimo. White Eskimo cukup populer dan pernagh memenangi kompetisi band di sekolah itu.

Mengutip Biography, pada 2010, saat berusia 16 tahun, Harry berkompetisi pada musim ketujuh The X Factor. Ia menyanyikan lagu Isn't She Lovely. Namun ia tersisih. Tapi, juri Nicole Scherzinger dan Simon Cowell menyatukan dia dengan Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik untuk membentuk grup baru selama sisa kompetisi.

Mereka tampil sebagai One Direction. Meskipun mereka mengakhiri kompetisi di posisi ketiga, namun langsung dikontrak oleh label musik Syco milik Simon Cowell.

Harry Styles membuat single yang sukses pada 2017, Sign of the Times. Dua tahun setelah itu untuk single kedua yang dirilis pada Oktober 2019 dengan Lights Up. Album solo keduanya, Fine Line, berisi single utama, Watermelon Sugar. Tahun itu ia juga dinominasikan untuk tiga penghargaan Grammy.

