Bertemu di Grammy 2023, Taylor Swift dan Harry Styles Tetap Saling Dukung

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift dan Harry Styles kembali bertemu di acara Grammy Awards 2023 yang digelar di Los Angeles, Minggu, 5 Februari 2023 waktu setempat. Ini merupakan reuni setelah dua musisi yang pernah berpacaran itu bertemu dua tahun lalu di Grammy 2021.

Taylor Swift yang tampil dengan busana serba biru berhias kristal menunjukkan dirinya sebagai mantan pacar yang tetap mendukung karier bermusik Harry Styles. Perempuan 33 tahun itu terlihat asyik menari dan bertepuk tangan ketika Harry Styles diumumkan sebagai pemenang kategori Album Vokal Pop Terbaik.

Momen tersebut seketika viral di Twitter. "Taylor Swift menari untuk penampilan Harry Styles di Grammy," cuit @TheSwiftSociety. "Taylor Swift bertepuk tangan untuk kemenangan Harry Styles untuk Album Vokal Pop Terbaik di Grammy," cuit @TSwiftNZ.

Taylor Swift dan Harry Styles Akrab di Bawah Panggung

X

Tidak sampai di situ, Taylor Swift dan Harry Styles terlihat akrab berdua ketika berada di antara tamu undangan lain yang datang. Tertangkap kamera, Taylor Swift menyentuh punggung Harry Styles saat mengobrol bersama. Interaksi tersebut menunjukkan bagaimana hubungan mereka yang baik-baik saja.

Menurut laporan Hollywood Reporter, Taylor Swift terlihat menyelinap untuk berbicara dengan Harry Styles. Keduanya berpelukan dan mengobrol cukup lama. "Sekarang ini adalah momen bersejarah Grammy lainnya. Selama penampilan Steve Lacy, Taylor Swift menyelinap untuk berbicara dengan Harry Styles. Mereka berpelukan dan berbicara lama di mejanya (Harry Styles)," cuit Chris Gardner dari Hollywood Reporter.

Di Grammy 2023, Taylor Swift dan Harry Styles bersaing dalam kategori Song of the Year dan Best Music Video. Taylor Swift berhasil memenangkan Best Music Video utuk All Too Well: The Short Film. Sementara, Song of the Year dimenangkan oleh Bonnie Raitt dengan Just Like That. Harry Styles memenangkan penghargaan utama, Album of the Year lewat album Harry's House.

Perjalanan Asmara Taylor Swift dan Harry Styles

Taylor Swift dan Harry Styles pernah pacaran pada akhir 2012 hingga awal 2013 lalu. Pasangan ini dilaporkan pertama kali berpapasan di belakang panggung di Kids Choice Awards 2012, di mana Taylor Swift dan sahabat dekatnya, Selena Gomez terlihat menari dan bernyanyi bersama saat One Direction menyanyikan lagu What Makes You Beautiful.

Meski singkat, hubungan keduanya mendapat dukungan dari penggemar sampai membuat julukan Haylor, yang merupakan gabungan nama keduanya. Sejak akhir 2016, Taylor Swift dan Harry Styles telah lama saling mendukung.

Taylor Swift diyakini telah menulis beberapa lagu tentang Harry Styles di album 1989 yang rilis pada 2014. Penggemar menilai kalau lagu Style dan Out of the Woods dari album Taylor Swift tersebut terinspirasi dari hubungannya Harry Styles. Harry Styles sendiri pernah memuji penulisan lagunya dan tersanjung menjadi subjek karya Taylor Swift.

