6 Serial dan Film Keluarga Netflix 2023, Termasuk Petualangan hingga Animasi Musikal

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan deretan tayangan untuk anak dan keluarga di sepanjang tahun ini. Dari film yang cocok disaksikan seluruh anggota keluarga seperti Leo, Nimona, The Monkey King, The Magician’s Elephant, Minions: The Rise of Gru, dan Chicken Run: Dawn of the Nugget, hingga serial-serial baru seperti My Dad the Bounty Hunter dan Princess Power, serta kembalinya sejumlah tayangan favorit seperti Sweet Tooth, Kung Fu Panda: The Dragon Knight, Sonic Prime, dan Spirit Rangers.

Berikut beberapa tayangan yang akan menghibur dan menemani Anda dan sang buah hati di tahun ini:

Serial dan Film Keluarga Netflix

1. The Magician’s Elephant

Saat Peter (Noah Jupe) mencari saudara perempuannya, Adele (Pixie Davies), yang telah lama hilang, pertemuannya dengan seorang peramal membuat ia bertanya-tanya apakah sang adik masih hidup. Untuk mendapatkan jawabannya, Peter harus menemukan seekor gajah misterius dan seorang pesulap (Benedict Wong). Perjalanan Peter akan mengajaknya masuk ke dalam petualangan paling bermakna sepanjang hidupnya. Film yang akan tayang pada 17 Maret ini diangkat dari novel klasik berjudul sama karya Kate DiCamillo, penulis yang telah dua kali memenangkan penghargaan bergengsi Newberry.

2. We Lost Our Human

We Lost Our Human. Dok. Netflix

Tayangan animasi komedi ini menghadirkan petualangan dua hewan peliharaan yang tiba-tiba berada di dunia tanpa manusia. Dalam upaya menemukan pemiliknya, Pud si Kucing penggerutu dan Ham sang Anjing penuh semangat berkelana melintasi bumi dan menemui berbagai dunia baru yang aneh, makhluk-makhluk ganjil, dan segala kekacauan. Ikuti petualangan mereka pada 21 Maret 2023.

3. Leo

Aktor and komedian Adam Sandler (Hotel Transylvania, The Wedding Singer) akan menghadirkan adegan-adegan jenaka dalam film animasi musikal mengenai tahun terakhir sekolah dasar dari sudut pandang seekor hewan peliharaan di sekolah. Sang kadal bernama Leo yang berusia 74 tahun telah bertahun-tahun ada di sebuah kelas yang sama di Florida bersama sahabatnya, seekor kura-kura (Bill Burr). Saat tahu ia akan menjalani tahun terakhirnya, ia berencana kabur untuk merasakan hidup di luar sekolah. Namun rencananya gagal saat ia terlibat dengan murid-muridnya dan seorang guru pengganti yang kejam. Nantikan penayangan Leo pada 22 November 2023.

4. The Monkey King

The Monkey King merupakan film komedi penuh aksi tentang seekor monyet dan rekannya, sang Tongkat ajaib, yang menjalani perjalanan penting untuk melawan para naga, dewa, makhluk jahat, dan musuh terbesar mereka: ego sang monyet. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor Asia-Amerika kawakan, antara lain Jimmy O. Yang, Bowen Yang, dan Stephanie Hsu.

5. Sonic Prime

Sonic Prime. Dok. Netflix

Petualangan Sonic the Hedgehog menjadi semakin seru saat pertemuannya dengan Dr. Eggman menghasilkan kejadian yang menggemparkan. Sonic berupaya keras untuk menyelamatkan kawan-kawannya dengan melintasi Shatterverse, menemukan berbagai dunia aneh dan menemukan kawan-kawan baru.

6. Spirit Rangers

Diangkat dari kisah-kisah beragam suku Amerika asli dan pemandangan megah di taman-taman nasional Amerika, Spirit Rangers menghadirkan pengalaman dan indahnya alam dari sudut pandang Chumash/Cowlitz bersaudara yang saling berbagi rahasia. Kodi, Summer, dan Eddy Skycedar merupakan “Penjaga Roh” yang membantu melindungi tanah dan jiwa sebuah taman nasional yang juga tempat tinggal mereka di California. Dari menjadi anak beruang, burung elang hingga kura-kura, tiga bersaudara ini siap membantu mereka yang kesusahan dengan berani. Musim kedua yang tayang tahun ini akan melanjutkan cerita bersaudara yang mengasyikkan ini.

