Film dan Serial Netflix Terbaru yang Tayang Mulai Februari 2023

19. My Dad the Bounty Hunter

11. We Have a Ghost

9. Your Place or Mine

Kim Ok Vin dan Yoo Teo dalam drama Love to Hate You. Dok. Netflix

8. Love to Hate You

Sederet drama Korea juga akan meramaikan bulan ini, termasuk True Beauty, Mr. Queen, Summer Strike, dan yang terbaru serta eksklusif di Netflix adalah Love to Hate You. Film animasi keluarga hingga anime juga masuk dalam daftar edisi Februari 2023.

Sinopsis The Way of the Househusband, Anime Yakuza yang Diangkat dari Manga Gokushufudou

Sinopsis The Way of the Househusband, Anime Yakuza yang Diangkat dari Manga Gokushufudou

Anime The Way of the Househusband diadaptasi dari manga Gokushufudou, bercerita tentang seorang ketua yakuza terkenal dan ditakuti oleh semua orang

Baca Selengkapnya