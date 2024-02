Mark Ruffalo Terima Hollywood Walk of Fame, Jennifer Garner Beri Pujian dan Dance Thriller

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mark Ruffalo menerima Hollywood Walk of Fame pada Kamis, 8 Februari 2024. Aktor 56 tahun itu adalah orang ke-2.772 yang namanya diabadikan di Hollywood Boulevard.

Saat acara penganugerahan itu, Jennifer Garner, lawan mainnya dalam film 13 Going 30 dan The Adam Project ikut memberikan penghormatan. Dia dan Mark berjalan ala tarian dalam film Thriller saat naik ke atas panggung. Sambil tertawa, keduanya mengingat kembali adegan dalam film komedi romantis yang mereka dibintangi.

Pujian untuk Mark Ruffalo

Jennifer memuji akting Mark Ruffalo, yang sangat piawai dalam genre komedi romantis. Dia menyebutkan aktris lainnya seperti Reese Witherspoon, Jennfier Aniston, Gwyneth Paltrow, dan Keira Knightley, yang pernah beradu akting dengan Ruffalo.

Menurut dia, setiap aktor atau aktris yang beradu akting dengan Mark akan merasa nyaman dan menikmati setiap momen saat syuting. "Bekerja denganmu, Mark, berarti mencintaimu, aku tidak peduli apa kata orang," tambahnya.

Mark Ruffalo saat menerima Hollywood Walk of Fame, Kamis 8 Februari 2024. Instagram.com/@hwdwalkoffame

Selain Jennifer Garner, acara peresmian Hollywood Walk of Fame itu juga dihadiri David Fincher, sutradara film Zodiac yang dibintangi Mark Ruffalo tahun 2007. Aktor Timothy McNeil, Presiden Marvel Studios Kevin Feige juga menghadiri upacara tersebut, ditambah aktor Barry Keoghan dan Lili Reinhart, serta sutradara Avengers Joss Whedon.

Produser Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez mengatakan Mark Ruffalo adalah talenta luar biasa dengan dedikasinya. Kami bangga menghormatinya dan menempatkan bintangnya di depan Akademi akting Stella Adler tempat dia berlatih dan menjadi salah satu aktor terbaik,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Nominasi Oscar 2024

Mark Ruffalo masuk dalam nominasi Oscar 2024 untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik lewat perannya dalam film Poor Things. Dia membintangi film itu bersama Emma Stone dan William Dafoe, yang juga menerima Hollywood Walk of Fame bulan lalu.

Nominasi tersebut menandai nominasi Aktor Pendukung Terbaik keempat Mark Ruffalo dalam karirnya. Tiga nominasi Aktor Pendukung Terbaik diperoleh pada tahun 2011 lewat film The Kids Are All Right, lalu tahun 2015 lewat film Foxcatcher dan tahun 2016 dalam film Spotlight.

Aktor yang memulai debut pada tahun 1990 ini telah mendapatkan berbagai penghargaan di layar dan panggung, termasuk beberapa penampilan dari berbagai genre. Dari Emmy Awards, nominasi Grammy Awards, Oscar dan Tony Awards, dia menjadi salah satu artis yang dinominasikan untuk empat penghargaan hiburan besar di Amerika Serikat atau EGOT.

