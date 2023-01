Daftar Film Netflix Terpopuler Januari 2023, Dog Gone dan JUNG_E Teratas

TEMPO.CO, Jakarta -- Sebagai salah satu aplikasi streaming film favorit, setiap pekan Netflix rutin merilis daftar film Netflix teratas yang menempati posisi pertama setiap kategorinya. Film-film tersebut umumnya mendapatkan jumlah tayangan tertinggi dalam satu pekan terakhir. Sebagai indikator pengukurannya, terdapat empat kategori tayangan yang ditetapkan oleh Netflix, yaitu film Inggris, film non Inggris, serial TV Inggris, dan serial TV non Inggris.

Berdasarkan laman resmi Netflix, terdapat empat film Netflix teratas untuk setiap kategorinya. Film Dog Gone berhasil menempati posisi pertama untuk kategori film berbahasa Inggris. Sedangkan untuk film non Inggris, posisi pertama ditempati oleh film JUNG_E.

Sementara itu, untuk kategori serial TV Inggris dikuasai oleh drama Ginny & Georgia. Untuk kategori serial TV nonbahasa Inggris, La Reina del Sur berhasil berada di posisi puncak. Lantas, selain keempat film tersebut, apa saja film Netflix yang berhasil masuk dalam posisi teratas pada Januari 2023? Untuk mengetahui informasinya, yuk, simak penjelasan berikut ini.

Film Netflix Teratas Kategori Film Berbahasa Inggris

Film Netflix teratas untuk kategori film berbahasa Inggris dikuasai oleh film Dog Gone yang mendapat jumlah jam tayang sebanyak 20,91 juta jam. Film keluarga tersebut berhasil menarik antusiasme penonton dengan alur ceritanya yang menarik dan hangat.

Di posisi kedua, terdapat film The Pale Blue Eye dengan jumlah jam tayang sebanyak 12,69 juta jam tayang. Kemudian, disusul oleh Glass Onion: A Knives Out Mystery, The Hatchet Wielding Hitchhiker, dan Roald Dahl’s Matilda the Musical di posisi nomor 3, 4, dan 5.

Film Netflix Teratas Kategori Film Non-Bahasa Inggris

Film thriller fiksi ilmiah asal Korea Selatan yang berjudul JUNG_E berhasil menempati posisi pertama sebagai film Netflix teratas non bahasa Inggris dengan jumlah jam tayang sebanyak 19,3 juta jam tayangan.

Poster film Jung_E. Foto: Netflix.

Posisi kedua ditempati oleh film laga petualangan India Mission Manju dengan 8,94 juta jam tayang. Kemudian disusul oleh film Troll, My Name is Vendetta, Noise, All Quiet on the Western Front, dan Lesson Plan yang masih bertahan di daftar 10 film teratas non bahasa Inggris.

Film Netflix Teratas Kategori Serial TV Berbahasa Inggris

Serial TV Ginny & Georgia berhasil menempati posisi film Netflix teratas dalam tiga pekan berturut-turut. Mengangkat isu yang dekat dengan keluarga menjadikan film ini meraih 87,4 juta jam tayang hingga 26 Januari 2023.

Posisi kedua kategori ini dimiliki oleh serial Vikings: Valhalla Season 1 dengan memperoleh 25,37 juta jam tayang. Posisi selanjutnya diisi oleh Vikings: Valhalla Season 2, Wednesday, Ginny & Georgia Season 1, Kaleidoscope, Emily in Paris, dan That ‘90s Show yang bertahan di 10 film Netflix teratas.

Film Netflix Teratas Kategori Serial TV Non-Bahasa Inggris

Kategori terakhir untuk film Netflix teratas adalah serial TV nonbahasa Inggris. Kategori ini diisi oleh serial TV terbaik dari berbagai negara di dunia yang tayang di Netflix. Posisi pertama kategori ini berhasil diraih oleh drama Meksiko berjudul La Reina del Sur yang meraup jam tayang sebanyak 54,09 juta jam tayang.

Sedangkan, untuk posisi 10 besar ditempati oleh oleh drama Prancis Women at War, drama Turki Shahmaran, dan drama Israel Fauda Season 4. Selain itu, terdapat juga drama Korea Selatan Alchemy of Soul Season 2, drama Spanyol Sky Rojo, drama Jepang Alice in Borderland, drama Austria Woman of the Dead, dan drama Spanyol Alpha Males yang menghuni daftar 10 besar film Netflix teratas Januari 2023.

Itulah daftar film Netflix teratas Januari 2023 berdasarkan situs resmi Netflix. Apakah ada film favoritmu?

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI | NETFLIX

