TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan menambah koleksi film Korea. Dalam pengumuman pada Selasa, 17 Januari 2023, ada 6 film dan 2 dokumenter Korea yang akan tayang tahun ini.

“Kami sangat gembira dengan berbagai judul yang akan kami bagikan dengan para anggota kami,” kata Don Kang, Wakil Presiden Konten (Korea). “Benar-benar ada banyak serial, film, atau acara tanpa naskah untuk semua orang dan kami tak sabar menanti acara Korea kami menghubungkan para penggemar yang berada di luar negeri dan di Korea.”

Berikut film Korea Netflix terbaru yang akan tayang sepanjang tahun 2023:

1. JUNG_E (20 Januari 2023)

Cuplikan film JUNG_E. Dok. Netflix

JUNG_E menggambarkan bumi yang hancur di abad ke-22 dan tak lagi bisa dihuni akibat krisis iklim. Di tengah kekacauan, perang saudara berkecamuk di tempat penampungan yang dibangun demi kelangsungan hidup manusia. Kemenangan alias akhir dari perang bergantung pada bagaimana mereka dapat mengkloning tentara bayaran legendaris JUNG_E sebagai robot dengan kecerdasan buatan. Diarahkan oleh sutradara Yeon Sang Ho dan menampilkan aktor Kang Soo Youn, Kim Hyun Joo, serta Ryu Kyung Soo, JUNG_E menggambarkan tema unik yang dipadukan dengan distopia, kloning, dan teknologi.

2. Unlocked (17 Februari 2023)

Cuplikan film Unlocked. Dok. Netflix

Thriller kriminal ini mengikuti seorang wanita biasa yang hidupnya jungkir balik setelah kehilangan ponsel yang berisi informasi pribadi. Dengan berbagai kemungkinan terburuk, termasuk hilangnya informasi nomor jaminan sosial, informasi bank, dan detail kehidupan pribadinya, film ini menghadirkan penggambaran realitas dan rasa horor bagi kebanyakan penonton yang saat ini hampir tak bisa hidup tanpa ponsel.

Yim Si Wan, aktor berbakat yang dikenal melalui peran antagonis di Emergency Declaration, sekali lagi akan membuktikan dirinya sebagai ‘bunglon’ di layar dengan memerankan Jun Yeong yang melakukan kejahatan setelah tak sengaja menemukan ponsel. Na Mi, staf pemasaran di perusahaan rintisan yang kehilangan ponselnya, menemukannya dan terjerat dalam berbagai intrik jahat. Na Mi diperankan oleh Chun Woo Hee yang memiliki rekam jejak luar biasa berkat beragam peran dan kemampuan akting yang tak tertandingi.

3. Kill Boksoon (Kuartal I)

Cuplikan film Kill Boksoon. Dok. Netflix

Boksoon menjalani kehidupan ganda sebagai ibu dari seorang anak remaja perempuan dan pembunuh profesional legendaris di agensi pembunuh papan atas, MK. Terperangkap di antara misi untuk membunuh seseorang dan membesarkan putrinya, Boksoon menolak untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya dan terlempar ke dalam konfrontasi yang sengit.

4. The Match (Kuartal II)

Cuplikan film The Match yang dibintangi Lee Byung Hun dan Yoo Ah In. Dok. Netflix

Rival legendaris Cho Hoon Hyun (Lee Byung Hun) dan Lee Changho (Yoo Ah In), yang pernah menjadi guru dan murid, saling berhadapan di pertandingan terpenting dalam hidup mereka dalam Go, permainan batu hitam dan putih yang dinamis. Cho Hoon Hyun tegas dan hangat terhadap Lee Changho yang ia terima sebagai murid ketika Changho baru berusia 10 tahun karena menunjukkan potensi besar, tepat setelah Cho Hoon Hyun memenangi grand slam. Lee Changho bekerja tanpa lelah untuk melampaui gurunya yang monumental. Lee Byung Hun dan Yoo Ah In, dikenal karena menghadirkan interpretasi unik akan karakter-karakter dalam genre atau alur cerita apa pun, berkolaborasi untuk pertama kalinya di The Match.

Simak: 6 Rekomendasi Drama Korea Thriller Netflix yang Dipenuhi Ketegangan

5. Believer 2 (Kuartal IV)

Cuplikan film Believer 2. Dok. Netflix

Film laga kriminal ini berkisah tentang perang sengit antara Won Ho yang memburu organisasi Tuan Lee dan Rak yang menghilang setelah perkelahian berdarah di Stasiun Yongsan, serta Brian dan karakter baru Big Knife. Believer 2 mengikuti penyelidikan Won Ho untuk menemukan Rak sambil mencoba menembus jantung kartel narkoba yang sukar ditangkap. Sutradara Baik, yang banyak dipuji berkat sinematografi canggih dan penyutradaraan sensasional di The Beauty Inside, menunjukkan sisi lain dirinya di film ini.

Aktor Cho Jin Woong memerankan Won Ho, detektif gigih yang telah melacak jejak kartel narkoba sejak lama; Cha Seung Won memerankan Brian, yang mengira dirinya Tuan Lee, karakter rahasia di dalam organisasi; serta Kim Dong Young dan Lee Joo Young memerankan Manko dan Lona, dua bersaudara tuli yang ahli membuat narkoba berkualitas tinggi. Karakter baru Big Knife diperankan oleh Han Hyo Joo, dikenal karena jangkauan luas sinematiknya mulai dari romansa, laga, hingga komedi, dan akan membenamkan diri dalam karakter yang sangat berbeda di film ini.

6. Ballerina (Kuartal IV)

Cuplikan film Ballerina. Dok. Netflix

Film ini menggambarkan balas dendam yang indah dan kejam oleh Okju, seorang mantan pengawal Minhee yang merupakan sahabat baiknya. Ballerina disutradarai oleh Lee Chung Hyun yang mengejutkan industri film Korea dengan film pendek Bargain dan menunjukkan penyutradaraan sensasional di thriller misteri Call. Ballerina akan menyajikan berbagai adegan aksi dan visual yang trendi serta penuh gaya, juga menarik perhatian karena deretan pemeran yang menyegarkan, terdiri dari Jun Jong Seo, Kim Ji Hun, dan Park Yurim.

Jun Jong Seo berperan sebagai Okju, mantan pengawal yang mahir dalam bela diri, ilmu pedang, serta ketangkasan dengan senjata dan sepeda motor. Sosok Choi sang objek balas dendam diperankan oleh Kim Ji Hun, aktor dengan keterampilan akting dan kemampuan untuk membenamkan diri dalam karakter apa saja. Park Yurim, yang sedang naik daun berkat penampilannya di film pemenang Piala Oscar Drive My Car karya Ryusuke Hamaguchi, akan memerankan balerina Minhee. Selain itu, musisi serbabisa Gray yang dapat memproduksi, menggubah, melakukan rap, dan bernyanyi mengambil peran sebagai direktur musik.

7. In the Name of God: A Holy Betrayal (3 Maret 2023)



Dokumenter kriminal nyata sepanjang delapan episode, In the Name of God: A Holy Betrayal mengeksplorasi orang-orang yang mendeklarasikan diri sebagai ‘mesias’ dalam sejarah Korea modern dan peristiwa mengejutkan di balik semua itu.

8. Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (judul sementara)

Sutradara Bong Joon Ho. Dok. Netflix

Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (judul sementara) adalah dokumenter yang melacak pencarian film pendek sutradara pemenang Oscar Bong Joon Ho yang belum dirilis, Looking for Paradise. Film berdurasi 22 menit ini ditayangkan untuk sekitar 10 anggota klub pencinta film Yellow Door pada Natal 1992 dan belum pernah diputar lagi sejak saat itu. Dalam proses untuk memahami debut pembuatan film Bong yang misterius, Yellow Door (judul sementara) menyatukan berbagai kenangan dari satu-satunya saksi film ini dan menciptakan kembali era pencinta film yang fanatik.

Baca juga: 21 Drama Korea Netflix 2023, Simak Jadwal Tayang hingga Sinopsisnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.