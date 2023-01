21 Drama Korea Netflix 2023, Simak Jadwal Tayang hingga Sinopsisnya

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan 21 judul drama Korea terbaru yang akan tayang sepanjang 2023. Menurut data, lebih dari 60 persen pengguna Netflix menonton acara Korea tahun lalu serta serial dan film Korea selalu masuk ke dalam daftar Top 10 Netflix di lebih dari 90 negara, dan tiga acara Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa adalah tayangan Korea.

"Tahun ini kami mendobrak batas lebih jauh lagi dengan cerita-cerita yang kami sampaikan dan cara kami menceritakannya. Dengan deretan judul-judul Korea ini, Netflix akan terus menjadi tujuan utama untuk penceritaan Korea yang paling menggugah, beragam, dan wajib ditonton,” ujar Don Kang, Wakil Presiden Konten (Korea), dalam siaran pers pada Selasa, 17 Januari 2023.

Tahun ini Netflix akan secara perdana menayangkan berbagai tayangan Korea yang meliputi serial TV, film, dan acara tanpa naskah. Berikut adalah 21 judul drama Korea Netflix 2023 yang akan datang, termasuk produksi orisinal dan kembalinya tayangan favorit penggemar.

1. Love to Hate You (10 Februari 2023)

Kim Ok Vin dan Yoo Teo dalam drama Love to Hate You. Dok. Netflix

Love to Hate You adalah komedi romantis tentang bagaimana perempuan yang sangat benci kalah dari pria dan pria yang menyimpan ketidakpercayaan mendalam pada perempuan dilanda cinta penuh gejolak bak di medan perang. Kim Ok Vin memerankan Yeo Mi Ran, pengacara pemula di firma hukum hiburan Gilmu, sementara Yoo Teo memerankan Nam Kang Ho, aktor papan atas yang sangat tidak mempercayai perempuan.

Dari pertemuan pertama mereka yang penuh permusuhan akibat kesalahpahaman dan kecurigaan, perjalanan keduanya yang tidak percaya pada cinta, lalu akhirnya saling memahami, pemirsa akan tenggelam dalam kisah mereka.

2. The Glory Part 2 (Maret 2023)

Song Hye Kyo dalam The Glory Part 2. Dok. Netflix

The Glory menceritakan kisah seorang perempuan yang hancur akibat kekerasan di sekolah dan mendedikasikan hidupnya untuk merancang balas dendam. Serial ini langsung menarik perhatian saat diumumkan karena proyeknya menyatukan penulis Kim Eun Sook yang menghasilkan banyak karya populer, sutradara kawakan An Gil Ho, dan para pemeran papan atas yang dipimpin oleh Song Hye Kyo. Bagian 1 mendapat pujian selangit berkat jalan cerita dramatis serta penampilan para pemeran yang intens.

Serial ini bahkan berhasil menduduki peringkat pertama di daftar global Top 10 Netflix (Non-English) sejak 2 Januari 2023, membangkitkan antusiasme untuk bagian 2. The Glory Part 2 adalah penggambaran yang indah tentang penghancuran para pelaku kekerasan sekolah yang dipimpin oleh Yeon Jin, saat mereka satu per satu jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh Dong Eun. Pesan kuat dari serial ini tentang amarah, empati, dan solidaritas ini akan meninggalkan kesan emosional bagi pemirsa di seluruh dunia.

3. Bloodhounds (Kuartal II)

Woo Do Hwan dalam Bloodhounds. Dok. Netflix

Bloodhounds bercerita tentang dua anak muda yang memasuki dunia lintah darat untuk mendapatkan uang dan akhirnya terjebak dalam kekuatan kelam. Setelah tampil sempurna memerankan dua karakter dalam The King: Eternal Monarch, Woo Do Hwan kembali sebagai Geon-woo yang memasuki dunia lintah darat untuk melunasi utangnya. Lee Sang Yi, yang memukau pemirsa dengan pesonanya dalam Hometown Cha-Cha-Cha, memerankan Woo Jin. Ia bertemu Geon Woo pertama kali sebagai lawan di ring tinju tetapi akhirnya menjadi rekan kerja.

Aktor Park Sung Woong memerankan lintah darat kejam Myung Gil yang sepenuhnya termotivasi oleh uang dalam apa pun yang ia lakukan. Heo Jun Ho memerankan Tn. Choi, dulu pernah dianggap legenda di kalangan lintah darat tetapi sekarang membantu orang-orang sakit dengan meminjamkan uang tanpa bunga. Berdasarkan webtoon Naver berjudul sama, serial ini dibuat dan ditulis oleh sutradara Kim Joo Hwan (Midnight Runners) yang menjanjikan untuk menghadirkan kolaborasi menyegarkan antara para pemeran dan momen laga.

4. Celebrity (Kuartal II)

Park Gyu Young dalam drama Celebrity. Dok. Netflix

Celebrity menggambarkan realitas sejati kehidupan para pesohor yang glamor dan kompetitif, seperti yang dialami Seo A Ri saat ia terjun ke dunia yang identik dengan kekayaan ini. Serial ini disutradarai oleh Kim Cheol Kyu yang pernah menjadi nominee untuk kompetisi Festival Serial Internasional Cannes pertama untuk serial dramanya, Mother. Bintang yang sedang naik daun Park Gyu Young memerankan Seo A Ri yang menjadi pesohor dalam semalam berkat tindakannya yang berani dan membuatnya berbeda.

Kang Min Hyuk memerankan Han Jun Kyoung, CEO merek kosmetik terkemuka Korea, sementara Lee Chung Ah memerankan Yoon Si Hyeon yang memiliki segalanya: keanggunan, kelas, dan latar belakang yang terpandang. Melalui kisah A Ri yang menceburkan diri ke dalam kehidupan selebritas yang memandang jumlah pengikut setara dengan keunggulan dan membawa orang-orang di sekitarnya ke dalam pusaran berbagai peristiwa, Celebrity akan membuat pemirsa mengklik “suka” untuk serial ini.

5. Queenmaker (Kuartal II)

Kim Hee Ae dalam drama Queenmaker. Dok. Netflix

Serial Queenmaker mengikuti kisah Hwang Do Hee, humas cemerlang yang pernah mengawasi Tim Strategi Perusahaan di Grup Eunsung. Ia terlibat dalam kampanye pengacara HAM Oh Kyung Sook dalam pemilihan umum walikota Seoul. Sang pengacara dijuluki Nona Badak karena berhasil melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Kim Hee Ae, salah satu aktris terhebat di Korea, memerankan Hwang Do Hee sementara Moon So Ri, terkenal berkat kemahirannya memerankan beragam karakter, bertransformasi menjadi Oh Kyung Sook. Serial ini menandai momen bersejarah kedua aktris tersebut berakting bersama untuk pertama kalinya.

6. Black Knight (Kuartal II)

Kim Woo Bin dalam drama Black Knight. Dok. Netflix

Berlatar tahun 2071 saat orang-orang bergantung pada masker respirator untuk bernapas akibat polusi udara ekstrem, Black Knight mengikuti kurir legendaris 5-8 dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Ia bertemu pengungsi muda bernama Sa Wol yang bermimpi mengikuti jejaknya, karena menjadi kurir adalah satu-satunya harapan bagi para pengungsi di dunia tersebut. Berdasarkan webtoon populer, serial ini menggambarkan dunia ketika hanya satu persen umat manusia dapat bertahan hidup, sistem strata sosial yang ketat diberlakukan di Semenanjung Korea yang terbengkalai, dan para kurir memainkan peran penting dalam masyarakat yang tak lagi berfungsi.

Aktor Kim Woo Bin memerankan 5-8 sementara Song Seung Heon memerankan Ryu Seok, pewaris tunggal Grup Chun Myung yang mengendalikan dunia melalui perdagangan oksigen. Sa Wol diperankan oleh Kang You Seok yang memperluas jangkauannya sebagai aktor melalui penampilan dalam Start-up dan Once Again. Serial ini disutradarai oleh Cho Ui Seok yang terkenal dengan plot yang solid, sinematografi canggih, dan aksi katarsis melalui karya-karyanya, termasuk Master, Cold Eyes, dan The World of Silence.