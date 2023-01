Sinopsis Madoff The Monster of Wall Street, Skandal Penipuan Investasi Keuangan Terbesar di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Netflix merilis seri dokumenter baru yang berjudul Madoff The Monster of Wall Street. Serial dokumenter yang dirilis pada 4 Januari 2023 ini menceritakan sebuah kisah mengenai upaya dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk membongkar sebuah bisnis investasi bodong. Penipuan untuk bisnis investasi ini dijalankan oleh seseorang bernama Bernie Madoff atau yang lebih dikenal dengan Madoff.

Bernie Madoff sendiri adalah tokoh penting dalam transaksi perdagangan bisnis investasi dan sekuritas keuangan Amerika Serikat. Dia lah yang kemudian menjadi dalang di balik penipuan investasi terbesar dalam sejarah. Hal inilah yang melatar belakangi dibuatnya seri dokumenter Madoff The Monster of Wall Street.

Film dokumenter ini akan membawa penontonnya ke era tahun 2008-an di saat dunia sedang mengalami salah satu krisis keuangan paling serius sejak tahun 1920 silam. Dokumenter ini akan menyajikan kehidupan Madoff yang akhirnya ditangkap setelah melakukan penipuan. Kejahatannya ini kemudian menjadi salah satu penipuan berskema Ponzi paling besar dalam sejarah.

X

Berikut sinopsis dan fakta menarik dari film dokumenter Madoff The Monster of Wall Street. Yuk, simak!

Sinopsis Madoff The Monster of Wall Street

Potongan film Madoff The Monster of Wall Street. Istimewa

Cerita dari film dokumenter Madoff The Monster of Wall Street dimulai dengan pengenalan seorang laki-laki dewasa Amerika Serikat yang dijuluki sebagai serigala berbulu domba bernama Bernie Madoff atau lebih akrab dikenal dengan nama Madoff. Dia adalah orang yang akan menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar masyarakat Amerika Serikat.

Serial: 8 Film Korea Netflix 2023, Ada Dokumenter Kriminal tentang Orang-orang yang Ngaku sebagai "Mesias"

Madoff diceritakan memiliki sebuah bisnis yang dijalankan pada lantai 17 di salah satu gedung pencakar langit. Seiring perkembangan bisnisnya tersebut, Madoff mulai menyusun sebuah modus penipuan bernama skema Ponzi. Skema ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan investor dengan uang pribadi atau uang dari investor lainnya.

Bisnis ilegal Madoff ini terus berkembang dan jauh dari perhatian publik. Hal ini terjadi karena Madoff menyebar bisnis investasi palsunya dari mulut ke mulut dan dijalankan oleh beberapa rekan kepercayaannya. Bisnis kotor ini pun berjalan dengan baik dan berhasil mendapat banyak keuntungan.

Suatu ketika, bisnis legal yang dimiliki Madoff mulai bangkrut. Akhirnya, untuk membuat namanya tetap bersih dia pun menyalurkan dana dari hasil menipu ke bisnis legal sebagai sebuah investasi. Kejanggalan ini pun mulai terendus oleh SEC karena banyaknya laporan kasus serupa.



Fakta menarik Madoff The Monster of Wall Street

Potongan film Madoff The Monster of Wall Street. Istimewa

Film dokumenter Madoff The Monster of Wall Street ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Terlebih, film ini menyajikan emosi para korban secara jelas. Selain itu, film ini pun menguraikan bagaimana dampak dari penipuan besar tersebut kepada keluarga korban serta rekan konspuratornya. Berikut beberapa fakta menarik dari dokumenter Madoff The Monster of Wall Street.

- Mengangkat kisah nyata tentang seorang pebisnis bernama Bernie Madoff yang menjalankan penipuan investasi terbesar sepanjang sejarah dengan skema Ponzi.

- Kerugian yang ditimbulkan dari bisnis kotor Madoff ini diperkirakan mencapai sekitar 65 miliar dolar Amerika Serikat.

- Bernie Madoff ditangkap pada 2008 dan resmi dihukum setahun kemudian atas tuduhan 11 kejahatan federal.

- Madoff didakwa kurungan penjara selama 150 tahun.

- Madoff The Monster of Wall Street juga menceritakan tentang karyawan Madoff yang masih berasal dari keluarganya turut dihukum karena terlibat dan membantu Madoff menjalankan investasi palsu.

- Madoff dikabarkan meninggal pada sekitar April 2021 lalu karena penyakit ginjal kronis di Pusat Medis Federal Butner.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Baca: Pangeran Harry dan Meghan Markle Buat Serial Dokumenter Baru, Libatkan Para Pemimpin Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.