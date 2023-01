3 Profil Aktris Pemeran Utama Drama Red Balloon, Raih Berbagai Penghargaan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Red Balloon bercerita tentang masalah yang terjadi antara lima orang yang saling berhubungan. Merasa tidak puas dengan kehidupannya, mereka lalu berusaha mendapatkan hal-hal yang diinginkan meskipun itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dari kelima pemeran utama drama Red Balloon, di antaranya ada tiga aktris yang wajahnya sudah sering muncul di berbagai drama dan film. Dalam drama Red Balloon, ketiga aktris ini mencerminkan para perempuan yang akan berjuang demi mendapatkan keinginannya.

Sebelum menonton drama Red Balloon di Viu, mari kenalan terlebih dulu dengan ketiga aktris pemeran utamanya berikut ini.

1. Seo Ji Hye, Pemeran Jo Eun Kang

Jo Eun Kang adalah seorang tutor pribadi yang sempat bercita-cita jadi guru, namun gagal dalam tes mengajar. Dia punya kepribadian tenang, tapi ternyata dibalik semua itu Jo Eun Kang cukup ambisius. Dia telah lama jatuh cinta dengan suami sahabatnya Go Cha Won (Lee Sang Woo) dan mulai tergoda untuk menjalin hubungan dengannya.

Pemeran Jo Eun Kang adalah aktris Seo Ji Hye. Aktris kelahiran 24 Agustus 1984 ini debut pertama kali di dunia akting pada 2003 dengan berperan di drama All In. Sedangkan di dunia film, Seo Ji Hye debut dengan bermain di film horor Voice (2005). Lalu, di tahun yang sama pula, Seo Ji Hye juga bergabung dalam drama Shin Don (2005). Drama ini berhasil mempersembahkan kemenangan, Best New Actress dari MBC Drama Awards kepada Seo Ji Hye.

Selain kedua drama serta film di atas, kita juga mengenal Seo Ji Hye dalam beberapa drama lainnya, seperti 49 Days (2011), Punch (2011), Don't Dare to Dream (2014), Heart Surgeons (2018), dan Crash Landing on You (2020). Berkat drama-drama tersebut, Seo Ji Hye berhasil menang penghargaan Excellence Award, Actress in a Wednesday-Thursday Drama, Special Acting Award, Actress in a Romantic Comedy Drama, dan Excellence Award, Actress in a Daily Drama yang semuanya berasal dari SBS Drama Awards.

2. Hong Soo Hyun, Pemeran Han Ba Da

Han Ba Da, sahabat Jo Eun Kang sejak masa sekolah adalah seorang desainer perhiasan yang menikah dengan dermatologis Go Cha Won. Namun, pernikahannya tidak bahagia karena campur tangan ibu mertuanya. Dia mulai merasa curiga dengan kedekatan antara sahabatnya dan suaminya.

Han Ba Da diperankan oleh aktris Hong Soo Hyun. Kelahiran 15 Februari 1981 ini memulai kariernya di dunia entertainment dengan menjadi model terlebih dahulu. Dia baru masuk ke dunia akting di tahun 1999 dengan menjadi cameo di drama Ghost. Hong Soo Hyun baru terdengar namanya saat bermain di drama Sang Doo! Let's Go to School (2003). Perannya sebagai seorang gadis yang terkena leukemia membuatnya berhasil mendapatkan penghargaan Best Supporting Actress dari KBS Drama Awards.

Pemain drama Korea Red Balloon. Dok. Viu

Drama-drama lainnya yang pernah diperankan oleh Hong Soo Hyun adalah antara lain The Princess' Man, A Little Love Never Hurts, dan Police University. Hong Soo Hyun juga sempat berperan di pentas teater dengan judul Bingo! The Winning Musical pada 2007.

3. Jung Yoo Min, Pemeran Jo Eun San

Jo Eun San adalah adik dari Jo Eun Kang. Dia bekerja di perusahaan milik Ji Nam Cheol, kakak ipar Go Cha Won. Awalnya Jo Eun San merasa khawatir dan berempati sama bosnya ini yang tidak dihargai oleh keluarganya sendiri. Namun kekhawatiran ini berubah menjadi perasaan suka setelah mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hal ini berbahaya karena Ji Nam Cheol statusnya masih menikah dengan orang lain.

Jo Eun San yang kuat tapi baik hati diperankan dengan baik oleh aktris Jung Yoo Min. Aktris kelahiran 10 Juli 1991 ini memulai karier aktingnya memang masih baru, yaitu pada 2012. Namun, kemampuannya sangat mumpuni sehingga sudah banyak judul drama yang dia perankan.

Beberapa drama terkenal yang diperankan Jung Yoo Min antara lagi adalah Twenty Five Twenty One (2022), Hospital Playlist (2020), Itaewon Class (2020), Unasked Family (2019), Heart Surgeons (2018), dan Reply 1988 (2015).

