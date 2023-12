Drama The Story of Park's Marriage Contract Dikecam atas Tuduhan Plagiarisme

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Story of Park's Marriage Contract terjerat dalam kontroversi plagiarisme di tengah meningkatnya popularitas dan ulasan positif. Seorang desainer terkenal menuduh pihak produksi drama tersebut menggunakan desain mereka tanpa izin.



Tuduhan Plagiarisme di Drama The Story of Park's Marriage Contract

Hwang Yi Seol, CEO Hanbok Leesle, mengunggah video yang menunjukkan dugaan plagiarisme pada Senin, 11 Desember 2023. Dalam judulnya, ia menulis, “Mengapa Saya Kagum Dengan Karya Desainer Jenius Dalam Sebuah Drama,” dan video tersebut memperlihatkan berbagai klip desain hanbok yang ditampilkan dalam drama Korea The Story of Park's Marriage Contract. Dia menunjukkan perbandingan berdampingan dengan desainnya sendiri di Milan Fashion Week.

Desain yang dimaksud ditampilkan di latar belakang saat pemeran protagonis perempuan berada tempat kerjanya. Dalam video tersebut, Hwang Yi Seol mengatakan bahwa meskipun desainnya muncul dalam waktu yang singkat, dia dapat mengenalinya seketika. Meskipun dia seharusnya merasa senang karena desainnya dimunculkan di drama tersebut sebagai karya desainer jenius, namun tidak ada izin.



Desainer Keberatan Karyanya Muncul di The Story of Park's Marriage Contract Tanpa Izin

Hwang Yi Seol juga menyatakan bahwa jika tim drama menghubungi melalui pesan di media sosial atau email yang meminta untuk menggunakan desainnya, dia akan setuju dengan senang hati tanpa memungut biaya apa pun.

"Meski hanya adegan sekilas. Jika Anda secara resmi meminta penggunaannya, saya akan dengan senang hati menyetujuinya. Kesadaran akan hak cipta sangat disayangkan. Haruskah saya senang karena mereka menggunakannya dalam drama populer?" tulis Hwang Yi Seol di akun X @leesle_official.

Kontroversi ini menyebar melalui komunitas online, dengan banyak netizen yang menghindari pembuat acara tersebut karena tidak terlibat dalam praktik penggunaan wajar kekayaan intelektual. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa karena desainnya hanya digunakan sebagai alat peraga, maka hal tersebut bukanlah masalah besar.



Pada Selasa, 12 Desember 2023, akun resmi Hanbok Leesle mengungkapkan bahwa pihak produksi drama The Story of Park's Marriage Contract telah meminta maaf. Mereka menyebutkan bahwa ada kesalahan komunikasi. Hwang Yi Seol telah menerimanya dan berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.

“Saya baru saja menerima balasan dari perwakilan drama dengan permintaan maaf yang sopan dan mereka akan mengutip sumbernya. Dikatakan bahwa ada kesalahan komunikasi selama proses outsourcing, dan desain Lisle yang dikirimkan sebagai referensi digunakan apa adanya. Sekarang saya telah menerima permintaan maaf yang tulus, saya harap ini tidak menjadi masalah lagi," cuitnya.

The Story of Park's Marriage Contract diangkat berdasarkan web novel dengan judul sama. Ini merupakan drama romantis time-slip tentang pernikahan kontrak antara Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) dan Park Yeon Woo (Lee Se Young), yang telah melakukan perjalanan ke zaman modern dari abad ke-19 Joseon.

