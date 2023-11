3 Alasan My Demon Layak Ditonton, Duet Song Kang dan Kim Yoo Jung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru My Demon tayang mulai Jumat, 24 November 2023 di Netflix. Dibintangi Song Kang sebagai iblis berusia 200 tahun dan dan Kim Yoo Jung sebagai Do Do Hee sang CEO sukses yang gila kerja, drama ini menggabungkan percintaan, fantasi, dan deretan pemeran yang memikat.

Berikut 3 alasan My Demon layak disaksikan

1. Duet menawan Song Kang dan Kim Yoo Jung

Hadirnya pasangan Song Kang dan Kim Yoo Jung dalam My Demon menjanjikan tayangan yang pasti memikat. Serial ini berhasil menghadirkan chemistry mereka yang intens, Song Kang sebagai Jeong Gu Won alias iblis berusia 200 tahun dan Kim Yoo Jung sebagai Do Do Hee, CEO penggila kerja yang memiliki perusahaan hidangan penutup sukses. Pasangan ini menampilkan performa yang tak ada duanya, menggabungkan karakter iblis Song Kang yang penuh teka-teki dengan transformasi Yoo Jung, dari pengusaha yang membentengi hatinya hingga menjadi perempuan kasmaran.

My Demon. Dok. Netflix

2. Paduan unik percintaan, fantasi, dan komedi

My Demon menawarkan kombinasi genre yang menyegarkan, terutama dari karakter Song Kang yang membawa elemen komedi ke dalam narasi percintaan di suasana kantor. Kisah Jeong Gu Won yang baru saja bekerja sebagai iblis dan mereka-reka perannya sebagai pengawal Yoo Jung beranjak menjadi cerita yang membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus mengharukan. Serial ini mengeksplorasi topik seputar kerahasiaan, persepsi masyarakat tentang iblis, serta hilangnya kemampuan Jeong secara misterius. Dinamika antar kedua karakter utama dengan para rekan kerja mereka juga menambahkan unsur pelik yang membuat My Demon semakin menarik untuk diikuti.

3. Penampilan transformatif para pemeran utama

Song Kang dan Kim Yoo Jung menampilkan kemampuan akting mereka yang mumpuni dalam My Demon dan meninggalkan persona yang melekat pada mereka. Dikenal melalui perannya di Nevertheless dan Sweet Home, Song Kang menjelajahi sebuah karakter baru yang menghadirkan sisi misterius peran-perannya yang terdahulu dengan lebih mendalam. Kim Yoo Jung yang umumnya memainkan peran gadis polos kini menjadi Do Do Hee, tokoh kompleks dan tangguh yang terlihat dingin. Serial ini menjadi kesempatan bagi penonton untuk menyaksikan para aktor tersebut dalam peran yang baru.

