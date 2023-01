Kalahkan Top Gun: Maverick, Avatar 2 Jadi Film Terlaris Tahun 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water mengalahkan Top Gun: Maverick di box office global untuk menjadi film terlaris yang rilis pada 2022. Avatar 2 telah meraup 1,5 miliar dolar AS atau Rp 23,4 triliun secara global dan menduduki peringkat ke-10 film terlaris dalam sejarah.

Disney, yang memegang hak atas Avatar setelah mengakuisisi 20th Century Fox pada 2019, menghabiskan setidaknya 350 juta dolar AS atau Rp 5,4 triliun untuk membuat sekuel ini dan lebih dari 100 juta dolar AS atau Rp 1,5 triliun untuk memasarkannya.

Sutradara James Cameron menyarankan agar film Avatar 2 menghasilkan pendapatan kotor setidaknya 2 miliar dolar AS atau Rp 31 triliun secara global untuk menjadi sukses secara finansial. Dia sudah berencana membuat tiga sekuel lagi dari Avatar.

Avatar 2 Diyakini Mampu Tembus 2 Miliar Dolar

Orang dalam industri percaya Avatar 2 akan menghasilkan minimal 1,825 miliar dolar AS. Selain itu, Avatar 2 juga diyakini memiliki peluang untuk melampaui 2 miliar dolar AS atau Rp 31 triliun di seluruh dunia, tolok ukur yang hampir mustahil di masa pandemi. Bahkan Spider-Man: No Way Home, yang menjadi sensasi di penghujung tahun 2021, kalah tipis dengan 1,9 miliar dolar AS (tanpa diputar di Cina).

Pada Desember 2009, Avatar dibuka dengan pendapatan yang relatif sederhana sebesar 77 juta dolar AS dalam perjalanannya untuk meraup 2,92 miliar dolar AS secara global, termasuk perilisan ulang, untuk menduduki peringkat sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi sepanjang masa, tidak disesuaikan dengan inflasi.

Avatar: The Way of Water dan Top Gun: Maverick

James Cameron telah mengerjakan Avatar: The Way of Water setidaknya sejak 2006, tiga tahun sebelum Avatar pertama dirilis, ketika dia mengumumkan bahwa dua sekuel sedang direncanakan. Avatar 2 dan 3 awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada 2014 dan 2015 tetapi berulang kali ditunda karena Cameron bergulat dengan alur cerita yang semakin kompleks dan teknologi yang sedang berkembang. Pembuatan film Avatar 3 telah selesai, sementara produksi film keempat dan kelima sedang berlangsung.

Sementara, Top Gun: Maverick adalah sekuel dari aksi hit tahun 1986 Top Gun. Kedua film tersebut dibintangi Tom Cruise sebagai pilot pesawat tempur angkatan laut pemberani. Top Gun: Maverick adalah film terlaris dalam karier Cruise, dan film pertamanya yang meraih lebih dari 1 miliar dolar AS.

