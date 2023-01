Awali Tahun 2023, Avatar 2 Raup Lebih dari Rp 21 Triliun di Box Office Global

TEMPO.CO, Jakarta - Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water menjulang tinggi di box office selama liburan Tahun Baru 2023 dengan menghasilkan 86,3 juta dolar AS atau Rp 1,3 triliun. Di awal Tahun Baru ini, sekuel ini telah meraup pendapatan 444,4 juta dolar atau Rp 6,9 triliun di Amerika Utara dan sekitar 1,4 miliar dolar AS atau Rp 21,8 triliun secara global.

Film karya sutradara James Cameron ini telah bertahan lama di box office sejak dirilis, turun hanya 8 persen di akhir pekan ketiganya di bioskop. Selama periode tiga hari, film tersebut menghasilkan 66,8 juta dolar AS, yang menandai peningkatan 4 persen dari penayangan keduanya.

Avatar 2 Jadi Film Terlaris

Dengan penjualan tiket di seluruh dunia, Avatar 2 berdiri sebagai rilis global tertinggi ke-14 dalam sejarah, tepat di atas Black Panther dan Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Setelah hanya tiga minggu, itu sudah siap untuk melewati film Tom Cruise Top Gun: Maverick (1,488 miliar dolar AS) sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi yang dirilis pada 2022.

Deretan Film Box Office Setelah Avatar 2

Di peringkat kedua box office domestik, ditempati oleh Puss in Boots: The Last Wish. Sekuel dari alam semesta Shrek yang merupakan film keluarga animasi ini menghasilkan 22,5 juta dolar AS selama jangka waktu liburan yang diperpanjang, naik 17 persen dari akhir pekan lalu. Hingga saat ini, Puss in Boots 2 telah mengumpulkan 66,9 juta dolar AS atau Rp 1 triliun.

Black Panther: Wakanda Forever mendarat di tempat ketiga, menambahkan 6,5 juta dolar AS selama empat hari dan menjadikan penghitungan domestiknya menjadi 439 juta dolar AS. Secara global, sekuel superhero Disney dan Marvel ini telah meraup 820 juta dolar AS atau RP 12,7 triliun. Sebagai perbandingan, Black Panther pertama mengakhiri pertunjukan teatrikalnya dengan pendapatan 1,3 miliar dolar AS di seluruh dunia pada 2018.

I Wanna Dance With Somebody dan Babylon masing-masing menempati posisi empat dan lima. Film biografi Whitney Houston dari Sony menghasilkan 4,8 juta dolar AS antara Jumat dan Senin, meningkatkan totalnya di Amerika Utara menjadi 15,4 juta dolar AS.

Sementara Babylon membukukan 3,3 juta dolar AS selama liburan akhir pekan Tahun Baru dengan total 10,7 juta dolar AS yang cukup menyedihkan. Film yang menampilkan Margot Robbie dan Brad Pitt ini menelan biaya 80 juta dolar AS.

Avatar: The Way of Water diperkirakan akan tetap memuncaki box office sepanjang Januari 2023 ini. James Cameron memperkirakan film yang dianggarkan 350 juta dolar AS atau Rp 5,4 triliun (tidak termasuk setidaknya 100 juta dolar AS dalam biaya pemasaran) perlu menghasilkan sekitar 2 miliar dolar AS atau Rp 31 triliun untuk mencapai titik impas, meskipun analis yakin ambang profitabilitas mungkin mendekati 1,5 miliar dolar AS.

VARIETY | SCREENRANT

