Deretan Film Populer Produser Jon Landau, Avatar hingga Titanic

TEMPO.CO, Jakarta - Produser film Titanic dan Avatar, Jon Landau meninggal pada usia 63 tahun. Laporan The Hollywood Reporter, dikutip Antara, Jon meninggal di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Jumat, 6 Juli 2024, setelah berjuang melawan penyakit kanker selama 16 bulan. Jon Landau lahir di New York pada 23 Juli 1960.

Film yang Diproduseri Jon Landau

1. Avatar: The Way of Water (2022)

Avatar: The Way of Water (2022) sekuel dari Avatar, film ini melanjutkan kisah Jake Sully dan Neytiri saat menghadapi ancaman baru di Pandora. Film ini mengeksplorasi kehidupan di bawah air dan memperkenalkan karakter serta konflik baru.

Dikutip dari The Movie Database, hingga tahun 2024, Avatar: The Way of Water, Avatar, dan Titanic merupakan tiga dari empat film terlaris sepanjang masa.

2. Alita: Battle Angel (2019)

Cerita diangkat dari manga Jepang, film ini menceritakan tentang Alita, seorang cyborg yang ditemukan di tempat pembuangan sampah dan mencoba mencari jati dirinya di dunia yang bahaya. Alita berjuang memahami masa lalunya.

Dikutip dari Variety, Alita: Battle Angel produksi Fox memimpin film-film di Hollywood, menghasilkan 56 juta dolar saat diluncurkan di 86 pasar luar negeri. Disutradarai oleh Robert Rodriguez dan diproduksi oleh James Cameron dan Jon Landau, film petualangan fiksi ilmiah ini kini telah meraup 94 juta dolar secara internasional.

3. Avatar (2009)

Kolaborasi Landau dan James Cameron juga melahirkan film Avatar yang tayang pada 2009. Avatar salah satu film terlaris. Film ini juga memenangkan tiga penghargaan, yaitu Academy Awards untuk Best Art Direction, Best Cinematography, dan Best Visual Effects.

4. Titanic (1997)

Dikutip dari Screen Rant, film Titanic dari kolaborasi Jon Landau bersama James Cameron. Film ini menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa, dengan pendapatan pendapatan kotor global lebih dari 1,8 miliar dolar selama pemutaran pertamanya, dan total itu telah meningkat menjadi 2,2 miliar dolar dengan perilisan ulang berikutnya melalui Box Office Mojo.

Film yang dirilis pada 1997 ini mengantarkan Jon Landau dan James mendapat penghargaan di Academy Awards. Film tersebut masuk dalam 11 dari 14 nominasi di ajang penghargaan bergengsi tersebut.

