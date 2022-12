Jadi yang Tercepat, Avatar 2 Hanya Butuh 14 Hari untuk Tembus 1 Miliar Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water telah melampaui 1 miliar dolar AS atau Rp 15 triliun dalam penjualan tiket bioskop dari seluruh dunia selama 14 hari. Perolehan tersebut membuat Avatar 2 menjadi film tercepat tahun ini yang tembus 1 miliar dolar AS.

Secara total, hanya tiga film selama 2022 yang berhasil melampaui angka miliaran dolar, yaitu Top Gun: Maverick (31 hari) dan Jurassic World Dominion (lebih dari empat bulan). Sebagai perbandingan, ada sembilan film yang dirilis pada 2019 melampaui 1 miliar dolar AS di seluruh dunia.

Avatar: The Way of Water adalah yang tercepat mencapai pendapatan 1 miliar dolar AS sejak Spider-Man: No Way Home (2021), yang memakan waktu 12 hari. Hanya enam film dalam sejarah yang menghasilkan 1 miliar dolar AS dalam dua pekan pertama perilisannya.

Pendapatan dari Amerika Utara dan Luar Negeri

Sekuel karya sutradara James Cameron ini dibuka pada pertengahan Desember dengan 134 juta dolar AS atau Rp 2 triliun di Amerika Utara dan 435 juta dolar AS atau Rp 6,7 triliun secara global. Sejauh ini, Avatar 2 telah menghasilkan 317,1 juta dolar AS di Amerika Utara dan 712,7 juta dolar AS di luar negeri, menjadikan penghitungan globalnya menjadi 1,025 miliar dolar AS. Ini melampaui Jurassic World Dominion sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi kedua tahun ini, dan tertinggi ketiga di era pandemi.

Cuplikan film Avatar: The Way of Water. Foto: Instagram/@disney

Avatar 2 tampaknya akan tetap kuat di tahun baru. James Cameron memperkirakan film yang dianggarkan 350 juta dolar AS atau 5,4 triliun (tidak termasuk setidaknya 100 juta dolar AS dalam biaya pemasaran) perlu menghasilkan sekitar 2 miliar dolar AS untuk mencapai titik impas, meskipun analis yakin ambang profitabilitas mungkin mendekati 1,5 miliar dolar AS. Ada banyak hal yang mendukung Avatar: The Way of Water, bukan hanya karena harganya yang mahal, tetapi juga karena ini adalah yang pertama dari tiga film lanjutan yang direncanakan dalam serial dunia lain Cameron.

Avatar asli dirilis pada 2009 dan berdiri sebagai rilis berpenghasilan kotor tertinggi dalam sejarah dengan 2,97 miliar dolar AS atau Rp 45 triliun di seluruh dunia. Film lanjutan, yang rilis di layar lebar 13 tahun kemudian, akan berjuang untuk mendekati ketinggian itu karena box office global belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, Cina sebagai pasar teater utama, sedang mengalami kebangkitan virus dan Rusia, wilayah besar lainnya, tidak akan menayangkan film tersebut.

Seputar Avatar 2

Melanjutkan film pertama, Sam Worthington dan Zoe Saldaña kembali memerankan peran ikonik mereka, yaitu Jake Sully dan Neytiri, yang sekarang sudah menjadi orang tua dan melakukan semua yang mereka bisa untuk menjaga kebersamaan keluarga mereka. Ketika peristiwa tak terduga mengharuskan mereka pergi dari rumah mereka, keluarga Sully melakukan perjalanan melintasi Pandora, dan akhirnya melarikan diri ke wilayah yang dipegang oleh klan Metkayina, yang hidup selaras dengan lautan di sekitarnya. Di sana, keluarga Sully harus belajar menavigasi dunia air yang berbahaya dan dinamika yang tidak nyaman untuk mendapatkan penerimaan dari komunitas baru mereka.

VARIETY | DEADLINE

