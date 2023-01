Miley Cyrus akan Rilis Lagu Baru di Hari Ulang Tahun Sang Mantan, Liam Hemsworth

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Miley Cyrus akan merilis lagu baru berjudul Flowers pada Jumat, 13 Januari 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan ulang tahun mantan suaminya, Liam Hemsworth.

Menurut laporan New York Post, Rabu, 4 Januari 2023, penggemar Miley Cyrus ramai memberikan komentar pada video yang diunggah musisi itu di Instagramnya. Para penggemar berpendapat bahwa lirik lagu Flowers merupakan sebuah gambaran bahwa kini Miley Cyrus sudah berubah menjadi pribadi yang baru dan lebih dapat mencintai dirinya sendiri.

"I can love me better than you can (Aku bisa mencintai diriku lebih baik dari yang kamu bisa)," demikian sepenggal lirik lagu tersebut yang dinyanyikan Miley Cyrus dalam video di Instagram pribadinya.

Perjalanan Cinta Miley Cyrus dan Liam Hemsworth

Miley Cyrus dan Liam Hemsworth diketahui bertemu saat syuting film The Last Song pada 2009 di Savannah, Georgia. Keduanya pun jatuh cinta dan berkencan selama hampir 10 tahun.

Liam Hemsworth dan Miley Cyrus berpacaran sejak 2009. Mereka sempat bertunangan pada Mei 2012, namun mengakhirinya pada September 2013. Mereka kembali bersama dan bertunangan lagi pada 2016 hingga akhirnya menikah pada 2018. Keduanya akhirnya memutuskan bercerai pada Agustus 2019. instagram.com/mileycyrus (kiri); people.com

Keduanya kemudian mengumumkan pertunangan pertama mereka pada 2012 sebelum akhirnya mereka dikabarkan putus pada 2013. Ketika itu, Miley Cyrus merilis lagu Wrecking Ball di album Bangerz miliknya, yang mengisyaratkan masalah dalam hubungan asmaranya.

Miley Cyrus dan Liam Hemsworth lalu bersatu kembali pada 2015 dan akhirnya menikah pada 2018 dalam upacara kecil di rumah, dikelilingi oleh keluarga dekat mereka. Tetapi setelah kurang dari setahun menikah secara resmi, pasangan itu berpisah pada akhir 2019. Miley Cyrus pada akhirnya menyebut pernikahan mereka sebagai "bencana".

Rumor perselingkuhan dan penggunaan narkoba menyelimuti kabar perceraian meeka. Meski demikian, Miley Cyrus dan Liam Hemsworth tidak pernah secara jelas mengkonfirmasi rumor tersebut.

Selain membuat pengumuman tentang lagu terbaru, Miley Cyrus juga telah mengunggah sebuah kampanye yang bertuliskan, "Tahun baru. Miley yang baru". Kampanye tersebut semakin membuat para penggemar memperkirakan bahwa lagu tersebut memang untuk sang mantan suami.

