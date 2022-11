Genap Usia 30 Tahun, Berikut Prestasi Miley Cyrus

TEMPO.CO, Jakarta -Artis berkebangsaan Amerika Serikat yakni Miley Cyrus tengah berulang tahun pada 23 November, usianya kini menginjak 30 tahun. Artis bernama lengkap Miley Ray Hemsworth lahir pada tahun 1992 dari pasangan Billy Ray Cyrus dengan Tish Cyrus.

Miley mulai dikenal publik setelah memainkan peran dalam acara televisi Hannah Montana. Dalam acara tersebut ia berperan sebagai Miley Stewart gadis glamour yang bekerja sebagai penyanyi pop terkenal dan kesulitan menjaga rahasianya. Lagu ciptaan Miley Cyrus juga sering muncul dalam berbagai adegan di acara 'Hannah Montana'.

Jajaran Lagu Top Hitz

Tak hanya sukses di bidang acting, Miley Cyrus juga sukses di bidang tarik suara. Beberapa lagunya bahkan masuk ke dalam jajaran lagu top hitz.

Mengutip dari id.eferrit.com, ada beberapa lagu Miley Cyrus yang masuk kumpulan lagu top hitz :

1. Adore You

Lagu berjudul Adore you ini ditulis dan diproduksi oleh banyak artis seperti Oren Yoel, Stacy Barthe dan Rihanna. Video musik "Adore You" digarap oleh fotografer mode Inggris, Rankin.

2. Can't Be Tamed

Lagu yang rilis tahun 2010 ini juga menjuarai berbagai tangga lagu. Tema yang diambil Miley dalam lagu ini adalah kebebasan berekspresi. Lagu ini diproduksi dan ditulis oleh Antonina Armato dan Tim James dari Rock Mafia.

3. Wrecking Ball

Lagu ini pasti tidak asing di telinga banyak orang, lagu yang rilis tahun 2013 ini menjadi booming dan masuk dalam playlist hitz. Lagu ini ditulis oleh Beyonce dan diproduksi oleh Dr Lukas, untuk videografer yang menggarap video lagu ini adalah Terry Richardson

4.The Climb

The Climb adalah lagu yang dinyanyikan oleh Miley Cyrus untuk serial TV Hannah Montana di tahun 2009, lagu ini bercerita tentang betapa berharganya perjalanan hidup meskipun akhir yang tidak dapat dipastikan seperti apa hasilnya. Lagu ini ditulis oleh Jessi Alexander dan Jon Mabe, dan diproduksi oleh John Shanks.

5. We Can't Stop

Lagu ini dirilis pada tanggal 3 Juni 2013, oleh RCA Records sebagai single Utama dari album. Lagu ini ditulis oleh Miley Cyrus, Rock City, Mike Will Made It dan diproduksi oleh Mike Will Made It.

MELINDA



