Profil Lee Jong Suk, Aktor Korea yang Baru Menerima Penghargaan Daesang

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lee Jong Suk belakangan disoroti saat akhir tahun 2022. Media Dispatch mengabarkan, Lee Jong Suk dan IU telah berpacaran. Keduanya bertemu di Inkigayo, 10 tahun lalu. Seiring waktu pertemanan mereka menjadi romansa.

Nama Lee Jong Suk juga belakangan disoroti karena baru saja menerima penghargaan Daesang atau hadiah utama dalam MBC Drama Awards 2022, Jumat, 30 Desember 2022. Lee Jong Suk menerima Daesang untuk perannya dalam drama Big Mouth.

Profil Lee Jong Suk

Lee Jong Suk aktor dan model Korea Selatan yang lahir pada 14 September 1989. Ia memulai kariernya dalam sebagai model di Seoul Collection Walkaway pada 2005. Saat itu, ia model pria termuda dalam program tersebut, dilansir Korea Times.

Mengutip EnewsWorld, ia juga pernah berlatih sebagai anggota grup idola selama tiga bulan dan menandatangani kontrak dengan agensi untuk debut. Namun, ia berhenti setelah agensi melanggar kesepakan debut sebagai aktor. Akhirnya, ia mengikuti seleksi aktor di stasiun TV SBS ketika masih bersekolah menengah pertama.

Pada 2010, ia memulai debut aktingnya secara resmi melalui serial Prosecutor Princess dan film layar lebar Ghost. Namun, Lee baru mulai mendapat pengakuan setelah peran pendukungnya dalam drama hits Secret Garden.

Pada 2013, ia meraih penghargaan akting pertamanya dalam KBS Drama Awards sebagai Best New Actor di School 2013. Mengikuti kesuksesan School 2013, Lee membintangi serial drama Korea atau drakor I Can Hear Your Voice bersama Lee Bo Young. Dari sana, kelihaian akting Lee semakin mahir. Ia pun banyak membintangi serial televisi atau film lainnya, seperti Doctor Stranger, Pinocchio, While You Were Sleeping, dan W.

Ia pernah menerima penghargaan, di antaranya Male Top Excellence Award dalam 8th Korea Drama Awards, Best Actor dalam 27th Grimae Awards, dan Daesang (Grand Prize) dalam MBC Drama Awards.

Mengutip Yonhap, Lee juga pernah mengadakan tur pertemuan penggemar Asia dan merilis buku foto berjudul 2014-2015 Asia Tour Story -With-. Buku yang berisi foto-foto dari pertemuan Lee dengan penggemar di tujuh kota Asia selama tur sembilan bulan. Lee juga pernah berperan dalam drama Cina berjudul Jade Lovers.

Selain karier, ia tetap berfokus pendidikan. Ia lulus dari Universitas Konkuk, jurusan Professional Motion Pictures and Art pada 2016, dikutip dari Kpop Herald. Ia juga sudah melaksankan tugas militernya dari 2019 sampai 2021. Setelah itu, ia kembali di bidang peran melalui The Witch : Part 2. The Other One. Pada 12 September 2022, Lee mengadakan pertemuan dengan penggemarnya di Seoul dalam acara RE, JONG SUK.

